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Более восьмидесяти школ закрыто в Югре на карантин

11:43 31 января 2017 | mobile | | print версия для печати
phototyumen.ru

На 76,6% выше эпидемического порога показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом в Ханты-Мансийском автономном округе с 23 по 29 января.

Зарегистрировано 22 тыс. 223 случая заболевания, что в пересчете на 10 тыс. жителей составляет 135,97 случая.

Превышение пороговых значений отмечается во всех возрастных группах. Грипп диагностирован у 292 больных. Госпитализированы 403 человека, что на 51% выше уровня предыдущей недели, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Сохраняется прирост по всем возрастным категориям граждан. Наиболее высокий уровень заболеваемости регистрируется в Октябрьском районе (2 тыс. 565,93 на 100 тыс. человек), в г. Белоярском (2 тыс. 395,84 на 100 тыс.), в Кондинском районе (2 тыс. 132,13 на 100 тыс.).

На территории округа за прошедшую неделю закрыты 85 школ, две школы–интерната, 28 детских дошкольных организаций, два ПТУ; частично закрыты 56 классов в 27 школах, 82 группы в 40 детских дошкольных организациях округа.

Во время мониторинга циркулирующих вирусов на четвертой неделе проведено 813 исследований от 310 больных, в 110 биопробах (13,5% от числа исследований) обнаружены положительные находки, из них в 81 биопробах (73,6% от числа положительных находок) обнаружен вирус гриппа А (Н3N2), в 21 (19,1%) – вирус гриппа А несубтипируемый, в одной (0,9%) – РС вирусы, в двух (1,8%) – вирус гриппа В, в одной (0,9%) – вирусы парагриппа (1,3), в четырех – (3,6%) – другие вирусы негриппозной этиологии.

В качестве мер личной профилактики заражения гриппом рекомендуется:

- ограничить пребывание в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте;

- пользоваться маской в местах скопления людей;

- избегать тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, чихают или кашляют;

- регулярно тщательно мыть руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта, промывать полость носа, особенно после улицы и общественного транспорта;

- регулярно проветривать помещение;

- регулярно делать влажную уборку и увлажнять воздух в помещении постоянного пребывания;

- есть как можно больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника, лимон и др.), ввести в рацион блюда с добавлением чеснока и лука;

- по рекомендации врача использовать препараты и средства, повышающие иммунитет;

- в случае появления заболевших гриппом в семье или рабочем коллективе начинать прием противовирусных препаратов с профилактической целью (по согласованию с врачом с учетом противопоказаний и согласно инструкции по применению препарата).

Теги: карантин , детсады , Югра , грипп , школы , ОРВИ

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