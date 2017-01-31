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Россельхозбанк направил предприятиям АПК региона более одного миллиарда рублей

11:54 31 января 2017 | mobile | | print версия для печати

Около 1,2 млрд рублей направил предприятиям АПК Тюменский филиал Россельхозбанка на проведение сезонных работ в регионе в 2016 году.

Заемными средствами воспользовались более 40 хозяйств, большинство из которых относятся к сегменту малого и среднего бизнеса. Общее количество клиентов филиала по данным направлениям превышает 1 тыс. 500.

Благодаря поддержке филиала банка тюменским аграриям удалось успешно завершить уборочную кампанию в регионе, ставшем лучшим в Уральском федеральном округе по урожайности зерновых, картофеля и овощей, сообщает пресс-служба финансовой организации.

"Филиал банка готов оказывать предприятиям АПК всю необходимую поддержку для достижения аналогичных результатов и в 2017 году. Агрохозяйства, приступившие к подготовке к посевной, уже могут подать заявки на получение кредитных средств. Всем категориям корпоративных клиентов мы предлагаем выгодные условия по срокам кредитования и требованиям к залогу", - отметил директор Тюменского филиала Россельхозбанка Евгений Нагуманов.

Соб. инф.

Теги: кредитование , АПК , Россельхозбанк

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