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Тюменские музыканты дадут концерт памяти погибших пассажиров Ту-154

13:00 31 января 2017 | mobile | | print версия для печати
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Концерт-реквием памяти артистов Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова и всех пассажиров самолета, погибших в авиакатастрофе над Черным морем 25 декабря 2016 года, состоится в зале камерной и органной музыки Тюменской филармонии 2 февраля. Начало в 16 часов.

Именно в тот день исполнится 40 дней со дня трагедии, унесшей жизни артистов ансамбля, тележурналистов Первого канала, НТВ и "Звезды", главы благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза, федеральных госслужащих.

В концерте примут участие оркестр "Камерата Сибири" и хоровая капелла Тюменской филармонии, художественный руководитель и главный дирижер коллективов – заслуженный деятель искусств России и Украины Антон Шароев. 

Прозвучат фрагменты "Прощальной" симфонии Гайдна, Концерт для двух скрипок И. С. Баха, а также фрагменты из духовных сочинений митрополита Илариона. 

Вход по пригласительным билетам, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Теги: Антон Шароев , Тюменская филармония , Тюменское концертно-театральное объединение

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