Тюменские музыканты дадут концерт памяти погибших пассажиров Ту-154

tgf.kto72.ru

Концерт-реквием памяти артистов Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова и всех пассажиров самолета, погибших в авиакатастрофе над Черным морем 25 декабря 2016 года, состоится в зале камерной и органной музыки Тюменской филармонии 2 февраля. Начало в 16 часов.

Именно в тот день исполнится 40 дней со дня трагедии, унесшей жизни артистов ансамбля, тележурналистов Первого канала, НТВ и "Звезды", главы благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза, федеральных госслужащих.

В концерте примут участие оркестр "Камерата Сибири" и хоровая капелла Тюменской филармонии, художественный руководитель и главный дирижер коллективов – заслуженный деятель искусств России и Украины Антон Шароев.

Прозвучат фрагменты "Прощальной" симфонии Гайдна, Концерт для двух скрипок И. С. Баха, а также фрагменты из духовных сочинений митрополита Илариона.

Вход по пригласительным билетам, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.