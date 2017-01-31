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Защитник покинул "Тюмень"

13:11 31 января 2017 | mobile | | print версия для печати
www.fc-tyumen.ru

Футбольный клуб "Тюмень" и защитник Сослан Таказов по взаимному соглашению сторон расторгли трудовое соглашение.

Спортсмен, в свое время побеждавший со своей командой в еврокубках турецкий "Бешикташ" и забивавший в чемпионате России Игорю Акинфееву, провел в нынешнем ФОНБЕТ-Первенстве России по футболу среди команд ФНЛ только четыре матча. Три из них – в стартовом составе "Тюмени".

Всего 23-летний Таказов сыграл за сибирский клуб в чемпионате страны 28 поединков, в которых стал автором одного гола. В ноябре 2015 года Сослан в Новосибирске забил "Сибири".  

Карьеру Таказов собирается продолжить в астраханском "Волгаре", который пока находится в "зоне вылета" ФНЛ и не смог одержать ни одной выездной победы в нынешнем сезоне.  

"Желаю, чтобы в Тюмени была как минимум команда премьер-лиги, – сказал на прощание Сослан Таказов. – Все условия для этого есть. Болельщикам желаю терпения. Также поддерживать команду и гнать ее вперед! Надеюсь, лучшие годы ФК "Тюмень" еще впереди. Благодарю всех сотрудников клуба: от поваров до работников стадиона". 

Теги: футбол , ФК Тюмень

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