Защитник покинул "Тюмень"

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Футбольный клуб "Тюмень" и защитник Сослан Таказов по взаимному соглашению сторон расторгли трудовое соглашение.

Спортсмен, в свое время побеждавший со своей командой в еврокубках турецкий "Бешикташ" и забивавший в чемпионате России Игорю Акинфееву, провел в нынешнем ФОНБЕТ-Первенстве России по футболу среди команд ФНЛ только четыре матча. Три из них – в стартовом составе "Тюмени".

Всего 23-летний Таказов сыграл за сибирский клуб в чемпионате страны 28 поединков, в которых стал автором одного гола. В ноябре 2015 года Сослан в Новосибирске забил "Сибири".

Карьеру Таказов собирается продолжить в астраханском "Волгаре", который пока находится в "зоне вылета" ФНЛ и не смог одержать ни одной выездной победы в нынешнем сезоне.

"Желаю, чтобы в Тюмени была как минимум команда премьер-лиги, – сказал на прощание Сослан Таказов. – Все условия для этого есть. Болельщикам желаю терпения. Также поддерживать команду и гнать ее вперед! Надеюсь, лучшие годы ФК "Тюмень" еще впереди. Благодарю всех сотрудников клуба: от поваров до работников стадиона".