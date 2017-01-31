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На Ямале пройдет конкурс чтецов "Экология души"

13:45 31 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Север-Пресс"

Окружной открытый конкурс чтецов "Экология души", приуроченный к 85-летию со дня рождения ненецкого писателя Леонида Лапцуя, состоится на Ямале.

Как рассказала корреспонденту ИА "Север-Пресс" заведующая информационно-аналитическим отделом окружного музея Наталья Миракова, тема конкурса обусловлена тем, что 2017 год объявлен в России Годом экологии. Школьники исполнят поэтические, прозаические, драматические произведения ямальских писателей и поэтов, касающиеся природы и отношения к ней человека. Приветствуется музыкальное сопровождение, декорации и костюмы.

Конкурс разделен на два этапа. Первый отборочный этап пройдет с 16 февраля по 30 марта. Муниципальные образования определят трех лучших чтецов в каждой из четырех возрастных категорий и направят видеоматериалы победителей на второй финальный этап. Он пройдет с 31 марта по 21 апреля, где жюри оценит уровень исполнительского мастерства, индивидуальность исполнительской манеры, артистичность и сценическую культуру, соответствие выбранного произведения заданной теме.

Кроме того, состоится открытое онлайн-голосование за приз зрительских симпатий на корпоративном информационно-библиотечном портале ЯНАО. Итоги конкурса чтецов подведут 21 апреля. Победителям и призерам вручат дипломы, сувениры и денежное вознаграждение.

Теги: экология , конкурс , Ямал

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