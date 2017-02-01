Предприниматели научатся управлять проектами с помощью гибких методов

Фото Инвестиционного агентства Тюменской области

Бесплатную обзорную лекцию "Гибкие аgile-подходы к управлению" проведет Инвестиционное агентство Тюменской области для предпринимателей 7 февраля.

Agile - это набор подходов и методов, позволяющих уменьшить время выпуска продуктов на рынок и повышения их качества, сообщает пресс-служба Инвестиционного агентства Тюменской области.

Участники лекции узнают, что такое культура Agile, какие практики ее реализуют, какие проблемы и как решаются с помощью аgile-подходов и практик, о практических инструментах Agile, их применимости к своей ситуации, о мифах и заблуждениях об Agile.

Лекция начнется в 11 часов в конференц-зале на ул. Профсоюзной, 28, второй этаж.

Более подробная информация и обязательная регистрация по телефону 49-07-17 или по электронной почте Gvozdenko@iato.ru.

Соб. инф.