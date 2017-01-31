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Браконьер отработает триста часов за истребление косули

13:56 31 января 2017 | mobile | | print версия для печати
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300 часов  отработает браконьер за истребление сибирской косули в Ялуторовске.  

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, расследование установило, что житель деревни Южная 57-летний Сергей Кулебакин вместе со своим сыном и другом сына поехали в охотничьи угодья около деревни Менгарская на охоту на пушных зверей, имея на это разрешения. Однако в лесу Кулебакин увидел косулю и застрелил ее, хотя разрешения на ее добычу не имел. Тушу животного он подвесил на упавший ствол дерева и стал ее разделывать.  Через некоторое время  к мужчине подошел сын с другом. Тем временем в охотугодья на снегоходе приехал государственный  инспектор Ялуторовского отдела Госохотуправления Тюменской области. К нему навстречу вышли  Кулебакин и его сын с другом.  Инспектор проверил документы и спросил про добычу. Ему ответили, что добычи нет. При этом у Кулебакина был нож, на котором была шерсть, а на его  одежде виднелись следы крови. На одежде спутников Кулебакина следов крови не было. Тогда инспектор прошел к месту, откуда вышли охотники, и увидел тушу косули. Он вызвал полицию. В ходе  расследования Кулебакин признался, что это он убил косулю.

Размер ущерба, причиненного природе, составил 60 тыс. рублей, который браконьер возместил. Суд назначил Кулебакину 300 часов бесплатных общественно полезных работ. Оружие браконьера МР-155 12 калибра конфисковано в доход государства.

 

Теги: браконьер , уголовное дело

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