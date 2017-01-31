Фитонциды помогают ишимским школьникам продолжать учебу

Порог заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышен в школах Ишима.

По данным департамента по образованию администрации города, все школы работают в штатном режиме. Карантин не введен. Усилены санитарно-эпидемиологические мероприятия и утренний фильтр. В помещениях проводится влажная уборка с применением дезинфицирующих средств, бактерицидное обеззараживание с использованием ионизатороров, бактерицидных ламп, дезаров. Применяются фитонциды (лук и чеснок), проводится С-витаминизация третьих блюд. Особое внимание уделено проветриванию помещений и соблюдению температурного режима. Ведется ежедневный мониторинг числа заболевших. Информацию о мерах профилактики заболеваемости гриппом и ОРВИ можно получить на сайтах и информационных стендах общеобразователь ных учреждений города.

На 31 января в Ишиме общее количество заболевших детсадовцев составляет 2,5%, школьников – 3%, а карантин вводится, когда общее число заболевших превысит 20%.

Соб. инф