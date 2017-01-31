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В Тобольске раскроют тайну Дмитрия Менделеева

17:47 31 января 2017 | mobile | | print версия для печати
tiamz.ru

Новая интерактивная программа "Великий гений России" начнет работу в Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике 1 февраля. Она посвящена всемирно известному ученому Дмитрию Менделееву.

Тоболяки и гости города станут участниками квест-игры, тематических занятий и экскурсий, в процессе которых обновят и дополнят свои знания о жизни и деятельности великого земляка.

Также планируется проводить обзорную экскурсию по городу, на которой сотрудники музея-заповедника расскажут о памятных местах, связанных с именем Дмитрия Менделеева: Тобольская мужская православная гимназия, учебно-лабораторный корпус Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева (филиал ТюмГУ), Дом Корнилова, Губернский музей и  других.

Одним из самых захватывающих аспектов музейной программы станет интеллектуальный квест во Дворце наместника. Известно, что в 1899 году Менделеев приезжал в Тобольск. После отъезда он оставил на хранение своему другу по гимназии чемодан собственного производства с личным архивом внутри. В этом архиве хранятся те открытия, для которых еще не пришло время... Для того, чтобы вскрыть чемодан, у участников квеста есть лишь несколько подсказок. Если гости музейного комплекса сумеют это сделать, то время для чудесных открытий настало, - сообщает пресс-служба музея-заповедника.

Теги: экскурсия , Тобольск , Дмитрий Менделеев

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