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Тюменский рынок подержанных авто вырос почти на десять процентов

14:16 04 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
www.autostat.ru

60,3 тыс. подержанных автомобилей продано в Тюменской области в 2016 году, сообщает аналитическое агентство "Автостарт". В 2015 году в регионе было реализовано 55,1 тыс. автомашин с пробегом. Таким образом, рост рынка составил 9,4%.

На общероссийском рынке подержанных автомобилей Тюменская область занимает 1,2%, наравне с Белгородской и Оренбургской областями и Хабаровским краем.

Лидером на рынке по итогам 2016 года стала Москва. В столице продано 326,9 автомобилей с пробегом, что на 5,3% больше, чем в 2015 году. В итоге московский сегмент общероссийского объема продаж автомашин с пробегом составил 6,3%. На втором месте Московская область - 5,8%. Третью позицию в рейтинге занимает Краснодарский край - 4,8%.

Всего в России в 2016 году продано 5 млн 193,2 тыс. автомобилей с пробегом. Это на 6% больше, чем в 2015 году, когда удалось реализовать 4 млн 897,8 подержанных автомашин.

Соб. инф.

Теги: автомобили

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