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Вода на Земле возникла из песка

16:41 31 января 2017 | mobile | | print версия для печати
www.meteovesti.ru

Большая часть воды на Земле образовалась в итоге реакций в недрах планеты, а не была принесена из космоса в результате астероидной бомбардировки, как считали ранее.

К такому выводу пришли специалисты-геофизики, которым удалось объяснить происхождение воды предположением о существовании в недрах Земли гигантской химической "установки" по её "производству".

Исследование проводилось международной группой геофизиков, результаты исследования опубликованы в научном еженедельнике Earth and Planetary Science Letters, сообщает ФОБОС.

Ученые смоделировали условия, которые существуют в глубоких геологических слоях нашей планеты. Выяснилось, что при температуре в 1400 градусов Цельсия, и давлении, в двадцать тысяч раз превышающем показатели на поверхности Земли, в недрах протекает реакция между диоксидом кремния и водородом, итогом которой становятся вода и гидрид кремния. Такие реакции возможны на глубинах от сорока до четырехсот километров.

Отметим, что все это пока является лишь предположением — истинное происхождение воды на планете может быть и другим.

Теги: ученые , вода

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