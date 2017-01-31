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Визы в ОАЭ станут бесплатными для российских туристов

18:32 31 января 2017 | mobile | | print версия для печати
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Бесплатные визы в аэропортах Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) будут выдавать российским туристам с 1 февраля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"В посольстве ОАЭ „Вестнику АТОР“ подтвердили, что консульство получило директиву о введении с 1 февраля системы выдачи виз российским туристам по прилете и бесплатно", - говорится в сообщении.

Как сказано в директиве, туристическая виза в Эмираты будет выдаваться сроком на 30 дней, но ее можно продлить еще на 30 дней. В посольстве ОАЭ отметили, что пока в письменном виде директива в консульство не поступала, передает "Росбалт".

В АТОР отметили, что туристические операторы ожидают также официального подтверждения от иммиграционной службы ОАЭ. Руководитель компании SpaceTravelАртур Мурадян сообщил "Вестнику АТОР", что туроператор намерен произвести возврат денежных средств по всем не поданным документам на визу. Он пояснил, что речь идет о документах, которые были предоставлены 30 января.

"Остальным туристам мы предоставим выписку иммиграционной визовой системы ОАЭ", - пояснил Мурадян.

29 января премьер-министр ОАЭ Мохаммед бен Рашид Аль Мактум утвердил указ совета министров, в соответствии с которым граждане России будут получать въездные визы напрямую на границе. Россияне смогут получить визу на срок до 30 дней на всех погранпунктах с возможностью продления на такой же срок, следует из указа.

Соб. инф.

Теги: ОАЭ , виза , туризм

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