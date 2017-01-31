Вице-спикер Совета Федерации отметила работу Тюменской области по подготовке персонала к летней детской кампании

council.gov.ru

Власти Тюменской области уделяют особое внимание подготовке персонала к летней оздоровительной детской кампании. Об этом заявила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.

Наряду с Тюменской областью, она похвалила организацию в Воронежской области, Республики Коми, Пензенской областей и ряда других субъектов Федерации.

Карелова напомнила, что закон, который совершенствует государственное регулирование организации отдыха и оздоровления детей, вступил в силу с 1 января 2017 года.

Начало летней оздоровительной детской кампании в регионах должно стать стартом для подготовки к детскому отдыху по скорректированным правилам, считает заместитель председателя Совета Федерации. Она отметила, что сообщения о продаже путевок в детские летние лагеря поступают из Воронежа, Первоуральска, Республики Коми, Тюмени, Пензенской области и большинства других регионов страны.

"Совет Федерации ведет мониторинг ситуации. Мы видим уже основные финансовые и количественные показатели — где и сколько выделяется средств, сколько детей, в том числе из малообеспеченных семей, смогут принять лагеря. По предварительным оценкам, количество детей, которые смогут отдохнуть этим летом, не уменьшится", — сказала Галина Карелова.

При этом сенатор подчеркнула, что закон конкретизировал полномочия федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления по организации безопасного детского отдыха. В частности, за федеральным органом исполнительной власти закреплено утверждение примерных положений и методических рекомендаций.

"Это очень важный и ответственный этап. Мы рассчитываем, что нормативные документы будут разработаны в сжатые сроки и своевременно доведены до сведения регионов, — говорит Галина Карелова. - Закон выстроил вертикаль ответственности, и она должна сработать на повышение эффективности организации детского отдыха и его безопасности".

Кроме того, вице-спикер напомнила, что региональные органы власти вправе формировать и вести реестры организаций отдыха и оздоровления детей. "Родители должны представлять, каким будет лагерь, куда поедет его ребенок, чем он сможет заниматься, какие услуги и какого качества будут предоставлены, с кем можно связаться по тем или иным вопросам", — говорит вице-спикер. В этой связи сенатор уточнила, что таких реестров во многих регионах пока нет, и призвала ускорить их разработку.

"Сенаторы активно "нацелены" на то, чтобы постоянно держать на контроле ситуацию с организацией детского отдыха в своих регионах", — проинформировала Галина Карелова. По ее словам, эти данные будут по итогам первого квартала проанализированы и доведены до сведения как региональных, так и федеральных органов исполнительной власти, сообщает пресс-служба Совета Федерации.