up

31.01.2017 вторник

EUR 64.4333

USD 60.1618

В Тюмени -10..-12 С 3 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Вице-спикер Совета Федерации отметила работу Тюменской области по подготовке персонала к летней детской кампании

16:19 31 января 2017 | mobile | | print версия для печати
council.gov.ru

Власти Тюменской области уделяют особое внимание подготовке персонала к летней оздоровительной детской кампании. Об этом заявила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова. 

Наряду с Тюменской областью, она похвалила организацию в Воронежской области, Республики Коми, Пензенской областей и ряда других субъектов Федерации. 

Карелова напомнила, что закон, который совершенствует государственное регулирование организации отдыха и оздоровления детей, вступил в силу с 1 января 2017 года.

Начало летней оздоровительной детской кампании в регионах должно стать стартом для подготовки к детскому отдыху по скорректированным правилам, считает заместитель председателя Совета Федерации. Она отметила, что сообщения о продаже путевок в детские летние лагеря поступают из Воронежа, Первоуральска, Республики Коми, Тюмени, Пензенской области и большинства других регионов страны.

"Совет Федерации ведет мониторинг ситуации. Мы видим уже основные финансовые и количественные показатели — где и сколько выделяется средств, сколько детей, в том числе из малообеспеченных семей, смогут принять лагеря. По предварительным оценкам, количество детей, которые смогут отдохнуть этим летом, не уменьшится", — сказала Галина Карелова.

При этом сенатор подчеркнула, что закон конкретизировал полномочия федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления по организации безопасного детского отдыха. В частности, за федеральным органом исполнительной власти закреплено утверждение примерных положений и методических рекомендаций.

"Это очень важный и ответственный этап. Мы рассчитываем, что нормативные документы будут разработаны в сжатые сроки и своевременно доведены до сведения регионов, — говорит Галина Карелова. - Закон выстроил вертикаль ответственности, и она должна сработать на повышение эффективности организации детского отдыха и его безопасности".

Кроме того, вице-спикер напомнила, что региональные органы власти вправе формировать и вести реестры организаций отдыха и оздоровления детей. "Родители должны представлять, каким будет лагерь, куда поедет его ребенок, чем он сможет заниматься, какие услуги и какого качества будут предоставлены, с кем можно связаться по тем или иным вопросам", — говорит вице-спикер. В этой связи сенатор уточнила, что таких реестров во многих регионах пока нет, и призвала ускорить их разработку.

"Сенаторы активно "нацелены" на то, чтобы постоянно держать на контроле ситуацию с организацией детского отдыха в своих регионах", — проинформировала Галина Карелова. По ее словам, эти данные будут по итогам первого квартала проанализированы и доведены до сведения как региональных, так и федеральных органов исполнительной власти, сообщает пресс-служба Совета Федерации.

Теги: реестр , Галина Карелова , Совет Федерации , летний детский отдых

Последние новости

18:43 Клуб экспертов Тюменской области в 2016 году стал площадкой для обсуждения актуальных проблем горожан
18:32 Визы в ОАЭ станут бесплатными для российских туристов
18:20 Вадим Шумков: в Тюменской области созданы благоприятные условия для ведения бизнеса
18:09 Охотнадзор запустит беспилотники над тюменскими лесами Фото
17:58 1 февраля - события дня
17:47 В Тобольске раскроют тайну Дмитрия Менделеева
17:36 Депутат Госдумы встретился с ветеранами Тюмени
17:25 В Тюменской области мужчина облил подругу бензином и поджег
17:14 В подгорной части Тобольска вырос древний город
17:03 Инвестпроекты Тюменского района получат господдержку
Все новости

Архив новостей

Январь, 2017
﻿

Губернатор

В подгорной части Тобольска вырос древний город

Капитальный ремонт в тобольской областной больнице закончат к концу 2018 года

Владимир Якушев: переселение из аварийного жилья будет продолжаться

Политика

Депутат Госдумы встретился с ветеранами Тюмени

Депутаты едва не поссорились из-за памятников революции

Владимир Ульянов: усиление мер безопасности при перевозке детей – более чем важная тема

Экономика

Вадим Шумков: в Тюменской области созданы благоприятные условия для ведения бизнеса

Инвестпроекты Тюменского района получат господдержку

Расходы на общедомовые нужды включены в плату за содержание жилья

Общество

Клуб экспертов Тюменской области в 2016 году стал площадкой для обсуждения актуальных проблем горожан

Визы в ОАЭ станут бесплатными для российских туристов

Охотнадзор запустит беспилотники над тюменскими лесами

Спорт

Защитник покинул "Тюмень"

Февраль порадует тюменцев играми и веселыми стартами

Тюменский шахматист побеждает в Москве

Происшествия

В Тюменской области мужчина облил подругу бензином и поджег

Бывший главврач тюменского санатория пойдет под суд за хищение

Браконьер отработает триста часов за истребление косули
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+