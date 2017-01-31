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Инвестпроекты Тюменского района получат господдержку

17:03 31 января 2017 | mobile | | print версия для печати
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Площадь под размещение пекарни в с. Горьковка Тюменского района отремонтирована, идет ремонт площади под кафе. Здесь должно быть организовано 40 новых рабочих мест.

Реализацию инвестпроекта по строительству в Горьковке магазина смешанных товаров, помещений бытового обслуживания обсудили на первом заседании рабочей группы по взаимодействию с субъектами инвестиционной и предпринимательской деятельности в администрации Тюменского района.

Участники заседания рассмотрели включение в реестр Тюменского района инвестпроектов по строительству магазина смешанных товаров и организации кафе-пекарни в Горьковском муниципальном образовании и проекта по строительству автокемпинга в д. Дербыши, сообщает управление экономики и стратегического развития администрации Тюменского района.

Проект по строительству придорожного сервиса находится на стадии подписания договоров аренды земельного участка и привлечения генподрядчика. Автокемпинг планируется построить к сентябрю 2017 года. Новое предприятие обеспечит места тридцати сотрудникам.

По итогам встречи решили включить в реестр предложенные инвестпроекты, а также поставили задачу управлению экономики и стратегического развития администрации района проработать совместно с инвестором варианты финансовой поддержки проекта в Горьковке через фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области", фонд микрофинансирования, департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области и др.

Соб. инф.

Теги: придорожный сервис , Тюменский район , кафе , господдержка , инвестпроекты , бизнес

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