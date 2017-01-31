up

31.01.2017 вторник

EUR 64.4333

USD 60.1618

В Тюмени -10..-12 С 3 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Губернатор

Капитальный ремонт в тобольской областной больнице закончат к концу 2018 года

16:42 31 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Александра Аксёнова

Модульные филиалы поликлиники появятся в Тобольске для удобства жителей. Поручение разработать совместное предложение с горожанами дал тобольской мэрии губернатор Тюменской области Владимир Якушев в ходе осмотра областной больницы №3.

По его словам, такая мера необходима для того, чтобы развести потоки пациентов и убрать эту точку напряжения, чтобы людям было удобнее добираться до пункта оказания необходимой помощи и получать ее в комфортных условиях.

Глава региона пояснил, что проблемы с подвальным помещением поликлиники, которые возникали там на протяжении многих лет, уже решены, осталось разработать полноценный проект для того, чтобы вода в подвал больше не вернулась. 

Губернатор лично оценил работы по ремонту стационара больницы. Он подчеркнул, что ограничений с точки зрения финансирования нет, и все зависит от того, как технично в процессе капитального ремонта будут перемещаться отделения из одного в другое. "К концу 2018 года мы должны полностью все закончить", - отметил Владимир Якушев.

Помимо этого на рабочем совещании было принято решение по дополнительной закупке оборудования, операционных столов и мебели.

 "Давнишней проблемой была крыша на перинатальном центре, к сожалению, там сложный инженерный проект, и сколько ни пробовали латать крышу - не получалось. Мы приняли кардинальное решение перепроектировать крышу и поменять ее", - сообщил Владимир Якушев.

Главный врач областной больницы №3 Марат Баширов рассказал, что здание стационара было построено в 1986 году, и каких-то грандиозных капитальных ремонтов не было уже давно. На 2017 год были выделены средства для ремонта отделений урологии, травматологии и терапевтического отделения. С 10 января начался ремонт в урологическом и первой части травматологического отделениях.

"Сложность с ремонтом заключается в том, что отделения продолжают работать. Пользуясь случаем, я хотел бы принести свои извинения пациентамза временные неудобства, связанные с тем, что есть посторонние шумы и скученность - приходится укрупнять палаты и трехместные делать четырех- и пятиместными. На три отделения выделено около 45 миллионов рублей. Окончание работ по капитальному ремонту этих отделений запланировано на май 2017 года", - пояснил он.

Главврач отметил, что ремонт также необходим кардиологическому отделению, операционному блоку, рентгенологическому и офтальмологическому отделениям.

Напомним, что в 2015 и 2016 годах была благоустроена территория больницы и проведена облицовка фасада на первом и втором этажах.

На 1 января 2017 года в областной больнице №3 работают 298 врачей, 29 из них - приезжие из других регионов. Укомплектованность врачами с учетом совместительства составляет 99,9%. В ней размещен территориальный центр медицины катастроф, обеспечивающий оказание скорой медпомощи жителям Тобольского, Уватского, Вагайского и Нижнетавдинского районов. В структуру также входят взрослая поликлиника, детская поликлиника, женская консультация, две участковые больницы, шесть врачебных амбулаторий, 49 ФАПов, станция СМП, 22 медицинских кабинета в образовательных учреждениях, шесть в вузах и ссузах, один здравпункт на предприятии и многопрофильный стационар на 586 коек.

Дарья Казакова

Теги: здравоохранение , капитальный ремонт , Тобольск , Владимир Якушев

Последние новости

18:43 Клуб экспертов Тюменской области в 2016 году стал площадкой для обсуждения актуальных проблем горожан
18:32 Визы в ОАЭ станут бесплатными для российских туристов
18:20 Вадим Шумков: в Тюменской области созданы благоприятные условия для ведения бизнеса
18:09 Охотнадзор запустит беспилотники над тюменскими лесами Фото
17:58 1 февраля - события дня
17:47 В Тобольске раскроют тайну Дмитрия Менделеева
17:36 Депутат Госдумы встретился с ветеранами Тюмени
17:25 В Тюменской области мужчина облил подругу бензином и поджег
17:14 В подгорной части Тобольска вырос древний город
17:03 Инвестпроекты Тюменского района получат господдержку
Все новости

Архив новостей

Январь, 2017
﻿

Губернатор

В подгорной части Тобольска вырос древний город

Капитальный ремонт в тобольской областной больнице закончат к концу 2018 года

Владимир Якушев: переселение из аварийного жилья будет продолжаться

Политика

Депутат Госдумы встретился с ветеранами Тюмени

Депутаты едва не поссорились из-за памятников революции

Владимир Ульянов: усиление мер безопасности при перевозке детей – более чем важная тема

Экономика

Вадим Шумков: в Тюменской области созданы благоприятные условия для ведения бизнеса

Инвестпроекты Тюменского района получат господдержку

Расходы на общедомовые нужды включены в плату за содержание жилья

Общество

Клуб экспертов Тюменской области в 2016 году стал площадкой для обсуждения актуальных проблем горожан

Визы в ОАЭ станут бесплатными для российских туристов

Охотнадзор запустит беспилотники над тюменскими лесами

Спорт

Защитник покинул "Тюмень"

Февраль порадует тюменцев играми и веселыми стартами

Тюменский шахматист побеждает в Москве

Происшествия

В Тюменской области мужчина облил подругу бензином и поджег

Бывший главврач тюменского санатория пойдет под суд за хищение

Браконьер отработает триста часов за истребление косули
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+