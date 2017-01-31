Капитальный ремонт в тобольской областной больнице закончат к концу 2018 года

Фото Александра Аксёнова

Модульные филиалы поликлиники появятся в Тобольске для удобства жителей. Поручение разработать совместное предложение с горожанами дал тобольской мэрии губернатор Тюменской области Владимир Якушев в ходе осмотра областной больницы №3.

По его словам, такая мера необходима для того, чтобы развести потоки пациентов и убрать эту точку напряжения, чтобы людям было удобнее добираться до пункта оказания необходимой помощи и получать ее в комфортных условиях.

Глава региона пояснил, что проблемы с подвальным помещением поликлиники, которые возникали там на протяжении многих лет, уже решены, осталось разработать полноценный проект для того, чтобы вода в подвал больше не вернулась.

Губернатор лично оценил работы по ремонту стационара больницы. Он подчеркнул, что ограничений с точки зрения финансирования нет, и все зависит от того, как технично в процессе капитального ремонта будут перемещаться отделения из одного в другое. "К концу 2018 года мы должны полностью все закончить", - отметил Владимир Якушев.

Помимо этого на рабочем совещании было принято решение по дополнительной закупке оборудования, операционных столов и мебели.

"Давнишней проблемой была крыша на перинатальном центре, к сожалению, там сложный инженерный проект, и сколько ни пробовали латать крышу - не получалось. Мы приняли кардинальное решение перепроектировать крышу и поменять ее", - сообщил Владимир Якушев.

Главный врач областной больницы №3 Марат Баширов рассказал, что здание стационара было построено в 1986 году, и каких-то грандиозных капитальных ремонтов не было уже давно. На 2017 год были выделены средства для ремонта отделений урологии, травматологии и терапевтического отделения. С 10 января начался ремонт в урологическом и первой части травматологического отделениях.

"Сложность с ремонтом заключается в том, что отделения продолжают работать. Пользуясь случаем, я хотел бы принести свои извинения пациентамза временные неудобства, связанные с тем, что есть посторонние шумы и скученность - приходится укрупнять палаты и трехместные делать четырех- и пятиместными. На три отделения выделено около 45 миллионов рублей. Окончание работ по капитальному ремонту этих отделений запланировано на май 2017 года", - пояснил он.

Главврач отметил, что ремонт также необходим кардиологическому отделению, операционному блоку, рентгенологическому и офтальмологическому отделениям.

Напомним, что в 2015 и 2016 годах была благоустроена территория больницы и проведена облицовка фасада на первом и втором этажах.

На 1 января 2017 года в областной больнице №3 работают 298 врачей, 29 из них - приезжие из других регионов. Укомплектованность врачами с учетом совместительства составляет 99,9%. В ней размещен территориальный центр медицины катастроф, обеспечивающий оказание скорой медпомощи жителям Тобольского, Уватского, Вагайского и Нижнетавдинского районов. В структуру также входят взрослая поликлиника, детская поликлиника, женская консультация, две участковые больницы, шесть врачебных амбулаторий, 49 ФАПов, станция СМП, 22 медицинских кабинета в образовательных учреждениях, шесть в вузах и ссузах, один здравпункт на предприятии и многопрофильный стационар на 586 коек.

Дарья Казакова