1 февраля - события дня
Фото ИА "Тюменская линия"
В Тюмени в 10 часов в Областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" начнется первенство Уральского федерального округа по лыжным гонкам и зональные соревнования по лыжным гонкам в зачет зимней спартакиады учащихся России.
В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция управляющего РОО "Тюменский" ВТБ24 Гарифа Ромашкина "Итоги года. Развитие ВТБ24 в Тюменской области".
В Тюмени в 11 часов в УМВД России по Тюменской области (ул. Водопроводная, 38) начнется пресс-конференция начальника УМВД России по Тюменской области генерал-майора полиции Юрия Алтынова "Подведение итогов работы тюменской полиции в 2016 году".
В Тюмени в 11 часов в большом зале заседаний Тюменской областной думы (ул. Республики, 54) начнется награждение победителей областного фестиваля-конкурса "У колыбели таланта".
В Тюмени в 13 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция генерального директора ООО "Тюмень Водоканал" Мугаммира Галиуллина, посвященная итогам работы в 2016 году и планам по развитию системы водоснабжения и водоотведения Тюмени на 2017 год.
В Тюменском районе в 14 часов в центре "Жемчужина Сибири" начнется XXII спартакиада по лыжным гонкам памяти В. Зуева.
Этот день в истории:
1675 - русские правительственные войска после девятилетней осады захватили Соловецкий монастырь, центр раскольничества.
1699 - Петр I повелел челобитные и договоры в России писать на гербовой бумаге.
1732 - по Рештскому договору Россия вернула Персии прикаспийские территории, завоеванные Петром I.
1788 - запатентован первый американский пароход.
1793 - революционная Франция объявила войну Англии и Голландии.
1800 - на референдуме во Франции принята новая конституция, по которой Наполеон провозглашался пожизненным консулом.
1809 - русский император Александр учредил ландтаг (парламент) Финляндии.
1810 - французы захватили Севилью.
1814 - в результате извержения вулкана Майон (Филиппины) погибли около 2 тыс. 200 человек.
1861 - Техас вышел из состава США.
1864 - Пруссия и Австрия начали войну против Дании.
1893 - США аннексировали Гавайские острова.
1893 - Томас Эдисон создал в Нью-Джерси первую в мире киностудию "Черная Мария".
1894 - Россия и Германия заключили торговый договор, завершивший Таможенную войну 1891-1893 годов.
1895 - у Шандьдунского полуострова японцы потопили флагман китайского флота броненосец "Динь Юань".
1898 - застрахован первый автомобиль.
1918 – патриарх всея Руси Тихон предал анафеме советскую власть России.
1926 - образована Киргизская автономная республика в составе России.
1940 - приговорен к десяти годам без права переписки и расстрелян русский писатель и публицист Михаил Кольцов.
1944 - в СССР союзным республикам предоставлено право вступать в непосредственные контакты с иностранными государствами.
1944 - польские партизаны убили шефа варшавского гестапо генерала Франца Кучера.
1944 - французские партизаны создали единый штаб антифашистского Сопротивления.
1945 - советские войска освободили от фашистов Торунь (Польша).
1946 - Венгрия провозглашена республикой.
1949 - Израиль официально аннексировал Западный Иерусалим.
1958 - запущен в космос первый американский спутник.
2000 - из-за аварии на румынской золотодобывающей фабрике в Дунай попало огромное количество цианида, что вызвало экологическую катастрофу во многих странах.