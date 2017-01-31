1 февраля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" начнется первенство Уральского федерального округа по лыжным гонкам и зональные соревнования по лыжным гонкам в зачет зимней спартакиады учащихся России.

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция управляющего РОО "Тюменский" ВТБ24 Гарифа Ромашкина "Итоги года. Развитие ВТБ24 в Тюменской области".

В Тюмени в 11 часов в УМВД России по Тюменской области (ул. Водопроводная, 38) начнется пресс-конференция начальника УМВД России по Тюменской области генерал-майора полиции Юрия Алтынова "Подведение итогов работы тюменской полиции в 2016 году".

В Тюмени в 11 часов в большом зале заседаний Тюменской областной думы (ул. Республики, 54) начнется награждение победителей областного фестиваля-конкурса "У колыбели таланта".

В Тюмени в 13 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция генерального директора ООО "Тюмень Водоканал" Мугаммира Галиуллина, посвященная итогам работы в 2016 году и планам по развитию системы водоснабжения и водоотведения Тюмени на 2017 год.

В Тюменском районе в 14 часов в центре "Жемчужина Сибири" начнется XXII спартакиада по лыжным гонкам памяти В. Зуева.

Этот день в истории:

1675 - русские правительственные войска после девятилетней осады захватили Соловецкий монастырь, центр раскольничества.

1699 - Петр I повелел челобитные и договоры в России писать на гербовой бумаге.

1732 - по Рештскому договору Россия вернула Персии прикаспийские территории, завоеванные Петром I.

1788 - запатентован первый американский пароход.

1793 - революционная Франция объявила войну Англии и Голландии.

1800 - на референдуме во Франции принята новая конституция, по которой Наполеон провозглашался пожизненным консулом.

1809 - русский император Александр учредил ландтаг (парламент) Финляндии.

1810 - французы захватили Севилью.

1814 - в результате извержения вулкана Майон (Филиппины) погибли около 2 тыс. 200 человек.

1861 - Техас вышел из состава США.

1864 - Пруссия и Австрия начали войну против Дании.

1893 - США аннексировали Гавайские острова.

1893 - Томас Эдисон создал в Нью-Джерси первую в мире киностудию "Черная Мария".

1894 - Россия и Германия заключили торговый договор, завершивший Таможенную войну 1891-1893 годов.

1895 - у Шандьдунского полуострова японцы потопили флагман китайского флота броненосец "Динь Юань".

1898 - застрахован первый автомобиль.

1918 – патриарх всея Руси Тихон предал анафеме советскую власть России.

1926 - образована Киргизская автономная республика в составе России.

1940 - приговорен к десяти годам без права переписки и расстрелян русский писатель и публицист Михаил Кольцов.

1944 - в СССР союзным республикам предоставлено право вступать в непосредственные контакты с иностранными государствами.

1944 - польские партизаны убили шефа варшавского гестапо генерала Франца Кучера.

1944 - французские партизаны создали единый штаб антифашистского Сопротивления.

1945 - советские войска освободили от фашистов Торунь (Польша).

1946 - Венгрия провозглашена республикой.

1949 - Израиль официально аннексировал Западный Иерусалим.

1958 - запущен в космос первый американский спутник.

2000 - из-за аварии на румынской золотодобывающей фабрике в Дунай попало огромное количество цианида, что вызвало экологическую катастрофу во многих странах.