Клуб экспертов Тюменской области в 2016 году стал площадкой для обсуждения актуальных проблем горожан

newsprom.ru

Клуб экспертов Тюменской области в социальной сети Facebook непрерывно работал в течение всего 2016 года. Участники сообщества регулярно выдвигали на обсуждение злободневные темы, следили за новостями и искали решения проблем.

В январе 2016 года горячая дискуссия развернулась на тему качества и натуральности тюменских конфет "Квартет". Один из участников обсуждения приобрел сладости местного производителя и был недоволен, обнаружив в составе ароматизатор, идентичный натуральному. Мнения экспертов по этому поводу разделились. Одни утверждали, что тюменские конфеты - достойный выбор, другие, что местная кондитерская продукция напоминает пластилин. В конечном итоге все пришли к общему выводу: если хочется настоящего шоколада без сторонних добавок, проще приготовить его самому.

Также в начале года на площадке Общероссийского народного фронта в Тюмени при активном участии Клуба экспертов состоялась встреча с замгубернатора региона Вячеславом Вахриным. Говорили о схеме проведения капитального ремонта жилого фонда, схеме теплоснабжения Тюмени, газификации области и многом другом. По мнению участников дискуссии, обсуждение прошло в конструктивном ключе и оказалось весьма полезным не только в плане прояснения некоторых вопросов, но внесения дельных предложений.

В феврале 2016 года в Тюмени началось потепление. Вместе с повышением температуры воздуха увеличивались шансы пострадать от схода снега с крыш. На тот момент эта проблема стала одной из самых обсуждаемых в Клубе экспертов. Пользователь Олег Морозов писал о том, что падающие лавины снега повредили несколько автомобилей жителей города, а управляющие компании и ТСЖ никак не отреагировали на эту проблему.

Эксперты Клуба дали ценные советы для попавших в неприятную ситуацию: вызывать участкового, который сделает осмотр и зафиксирует факт падения снега с крыши. Далее необходимо написать заявление в управу округа либо в прокуратуру для привлечения УК к административной ответственности. Деньги на ремонт машины получить можно либо через суд в исковом порядке, либо через страховую фирму, если машина застрахована.

Март 2016 запомнился трагическими происшествиями. В тюменских домах случались пожары, которые унесли жизни многих детей. Ни визит в регион Павла Астахова, ни попытки МЧС убедить жителей домов с печным отоплением установить дымовые пожарные извещатели не возымели успеха.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ Александр Пересторонин предложил экспертам найти механизмы предотвращения подобных трагедий. Антон Тихонов выразил надежду, что поможет жесткий контроль соблюдения строительных норм. Сергей Зыков посчитал, что жителям деревень нужно обеспечить стабильный заработок, чтобы снизить количество пьянствующих.

Одной из обсуждаемых новостей в апреле стало внедрение во всех населенных пунктах региона института тайных пациентов по аналогии с тайными покупателями. О плюсах этой системы рассказал участник Клуба экспертов под псевдонимом Профессор Пушкарь. Пользователь поведал о том, что жалобы на врачей, которые размещают в социальных сетях, могут содержать недействительную информацию и существенные преувеличения.

"Не имея медицинского образования, весьма трудно оценить качество работы медиков. Поэтому для тайного посетителя обязательно должен быть четко прописанный сценарий с четкими вопросами и действиями. Неправильно оценивать работу врача, не зная его позиции. Поэтому опрос-интервью в данном случае, принимая решение “надо-не надо” считаю весьма уместным. Третье. Это частные клиники. Они должны попадать под выборку тайного агента", – присоединилась к обсуждению Ольга Лейнинг.

В мае Александр Пересторонин поделился мнением о российском лоукостере "Победа". После его рассказа возник спор: известный блогер и общественник подробно описал впечатления от полета на самолете популярной авиакомпании. Он поведал обо всех неудобствах, с которыми ему пришлось столкнуться. В ответ на это многие члены клуба поспешили поделиться своими рассуждениями на этот счет. Мнения экспертов разошлись. Одним подобные перелеты очень нравятся. По их мнению, это идеальное соотношение цены и качества. Другие, напротив, считают, что лучше заплатить больше, избегая массы неудобств.

В июне в город проникла предпраздничная суета - началась подготовка к празднованию Дня города. Постоянный участник Клуба экспертов Юрий Алексеевич предложил оценить созданный к 430-летию Тюмени логотип города. По мнению пользователя, логотип является пошлым и ни в коей мере не отражает богатую историю региона.

"В логотипе угадываются Мост влюбленных, ладья, сам он в виде фонтана “Времена года” выполнен, что на ЦБ. Так что любой город подставить не получится. Но в принципе я тоже ожидал совсем другого, отсылки к истории Тюмени и тому подобное", – написал Олег Морозов.

В июле тюменцы в шутку начали называть свой город Венецией - после сильных ливней Тюмень оказалась затопленной. Олег Морозов выдвинул ставшую уже традиционной для Тюмени проблему на обсуждение членов Клуба экспертов.

Автор отметил, что власти занимаются решением этого вопроса: создана и воплощается в жизнь система общесплавной канализации, однако реализация проекта – дело неблизкого будущего. Поэтому пользователь предлагал экспертам найти дополнительные варианты решения проблемы.

Тюменцы отметили необходимость следить за строительством системы сливов воды с дорог.

"Почти каждый пешеходный переход подтоплен из-за идиотского проектирования при ремонтах улиц", – добавил Игорь Кузьмин.

В августе бурную дискуссию вызвала тема, которую затронула участница Клуба экспертов Александра Понамарева. Девушка предложила обсудить идею создания в Тюмени так называемых "Островков безопасности".

Пользователи предложили немало вариантов, что же должны включать подобные островки: аптечка, зарядка для мобильного телефона, Wi-Fi, интерактивные карты для удобной ориентации в городе, камеры видеонаблюдения, кнопка оперативного вызова полиции и т. п. Однако отдельные участники дискуссии выступили против появления в Тюмени точек для зарядки телефонов и доступа в Интернет, утверждая, что паркам нужно совсем иное благоустройство.

Также во время обсуждения прозвучали иные предложения по увеличению безопасности и привлекательности Тюмени.

"Бетонные ограждения на остановках надо сделать", – предложил Александр Пересторонин.

Сентябрь выдался насыщенным на темы политические. Перед выборами участники Клуба экспертов активно обсуждали политические партии и их руководителей. Не оставили без внимания и новости области здравоохранения. Профессор Пушкарь рассказал членам клуба о всех достоинствах реорганизации медучреждений муниципалитетов Тюменской области. Эксперт отметил, что проведенные мероприятия оказались полезны не только для пациентов, но и для медицинского персонала.

В октябре учебный процесс в школах шел полным ходом. На обсуждение в клубе вынесли предложение министра образования РФ вернуть в систему образования работу на приусадебном участке и уборку школьных помещений, прекратив тем самым воспитывать потребителей.

"Дети настолько привыкли, что все вокруг им служат и на них работают, что просто обнаглели. Не все, но многие. Я считаю, что там, где ты хоть чуть-чуть убираешь, – меньше гадишь. Так что помахать шваброй раз в месяц – ничего страшного", – предположила Евгения Ноговицина.

Впрочем, некоторые участники дискуссии не поддержали министра образования столь однозначно, назвав предложение "совком".

В ноябре члены Клуба экспертов рассуждали о проблемах в сфере культуры. Постоянный участник клуба Антон Тихонов рассказал о том, что тюменские музеи пользуются все меньшей популярностью среди горожан. В конечном итоге было решено наладить взаимодействие турфирм при разработке маршрутов для россиян и иностранцев, создать единую концепцию развития и взаимодействия всего музейного комплекса региона.

В декабре обсуждение культуры города продолжилось. Александр Пересторонин предложил порассуждать о том, нужен ли Тюмени большой вставочный центр. Большинство экспертов поддержали идею о том, что областному центру необходим объект подобного рода.

"Нужен такой проект обязательно. Начало новой эпохи России - нужно входить достойно. Мы уже не столица деревень. Новое поколение стремительно растет, не успеем оглянуться. Так что надо делать!",- утверждает Альберт Фахутдинов.

Отметим, за год Клуб экспертов Тюменской области пополнился новыми участниками. Некоторые из них уже активно включились в работу: предлагают к обсуждению темы, делают выводы и представляют собственные решения и результаты. Другие предпочитают участвовать в дискуссиях, обозначают свою позицию по тому или иному вопросу. В 2017 году работа клуба продолжится. В планах модераторов проведение не только онлайн-обсуждений, но также оффлайн-встреч с экспертами, представителями власти, бизнеса, общественности.

Соб. инф.