Почти сто браконьеров привлекли к ответственности сотрудники охотнадзора в 2016 году

Фото ИА "Тюменская линия"

63 браконьера осудили за незаконную охоту по 46 уголовным делам в Тюменской области в 2016 году. Судьбы еще 33 решает суд. Жертвами охоты стали 114 особей сибирской косули, 15 кабанов и 24 лося.

Информацию об итогах года представил начальник отдела по охране и контролю использования объектов животного мира Госохотуправления Владислав Касаткин на встрече представителей Госохотуправления с охотниками и представителями общественных организаций.

С правонарушителей области взыскивают 1 млн 39 тыс. рублей. Еще 684 тыс. 700 рублей поступит от 863 охотников за административные нарушения. Инспекторы управления завели 888 дел по фактам различных нарушений правил охоты.

В местные бюджеты оплатили штрафы на 928 тыс. 300 рублей, еще 4 млн 371 тыс. 200 рублей за нарушения предыдущих лет суд взыскал по принудительным искам. В прошлом отчетном периоде инспекторы провели 4 тыс. 39 рейдов.

Ирина Ромашкина