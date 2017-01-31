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Охотнадзор запустит беспилотники над тюменскими лесами

18:09 31 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Патрулирование охотничьих угодий с помощью беспилотников будут вести инспекторы охотнадзора Тюменской области с 2017 года. Госохотуправление закупит новое оборудование в ближайшее время, сообщили сотрудники ведомства на встрече с охотниками и представителями общественных организаций по вопросам охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

Как пояснил заместитель начальника Госохотуправления Тюменской области Алексей Охрименко, инспекторы охотнадзора уже апробировали этот принцип работы: "Эффективность несравнима с наземной работой по старинке. Разведка с воздуха и координация действий наземных подразделений дает хороший эффект".

Начальник отдела по охране и контролю использования объектов животного мира Госохотуправления Владислав Касаткин добавил, что работа беспилотников позволит сэкономить не только время, но и средства на патрулирование угодий, например, на бензин.

Сейчас в ведомстве подбирают подходящие модели, занимаются разрешением на пользование воздушным пространством. После сотрудников управления научат управлять беспилотниками и обеспечат инспекторов сертификатами.

Свою эффективность доказали фотоловушки. Их ставят даже охотпользователи в своих угодьях, данные передаются охотнадзору. Автомобили инспекторов снабжены видеорегистраторами. Пополнение новыми техническими средствами в Госохотуправлении ведется постоянно. Охотничий надзор отвечает за 15 га угодий области. 

Фото ИА "Тюменская линия"

На встрече Владислав Касаткин сообщил, что с начала 2017 года сотрудники охотнадзора провели 366 рейда, большую часть (44 рейда) – в Тобольском районе.

По количеству нарушений традиционно лидирует юг области и Ишимский район - в январе инспекторы выявили уже 18 правонарушений. По факту браконьерства в области ведется 12 дел. Незаконными трофеями стали 15 косуль и три лося.

Как отметил Владислав Касаткин, важным сдерживающим фактором браконьерства являются крупные штрафы: за отстрел самца косули взыскивают 60 тыс. рублей, а самки – 100 тыс. рублей, штраф за отстрел самца лося составит 120 тыс. рублей, за самку - 200 тыс. рублей. 

Ирина Ромашкина

Теги: охота , Госохотуправление , штрафы , нарушения , беспилотники

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