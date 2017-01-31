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Депутаты едва не поссорились из-за памятников революции

16:30 31 января 2017 | mobile | | print версия для печати
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С предложением восстановить памятники, связанные с Великой Октябрьской социалистической революцией в Тобольске, выступили депутаты от КПРФ на заседании комитета по социальной политике в Тюменской областной думе.

Выступление Юрия Юхневича на эту тему с идеей снимать на улицах города исторические фильмы заняло около 20 минут.

Такое долгое выступление вывело из себя руководителя фракции ЛДПР в Тюменской областной думе Глеба Трубина, который осадил коммунистов: "Посмотрите, кто ратует за восстановление памятников, - коммунисты. Это те люди, которые 70 лет назад разрушали церкви. Так что не надо тут распаляться на эту тему".

Коммунистов такой ответ задел. Однако председатель комитета по социальной политике Валерий Фальков поспешил остановить депутатов: "Не надо тут дискутировать на больные темы. Давайте будем толерантны. Мы должны подавать пример".

"Мы правильно поняли, что это замечание депутату Трубину?", - не сдержался от последней колкости коммунист Юрий Юхневич.

Тем не менее информация о "Сохранении и использовании объектов культурного наследия" была принята к сведению.

Лариса Рычкова

Теги: облдума , Валерий Фальков , КПРФ , ЛДПР

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