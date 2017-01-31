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В подгорной части Тобольска вырос древний город

17:14 31 января 2017 | mobile | | print версия для печати
﻿ Фото предоставила линейный продюсер к/ф "Тобол" Анастасия Романова - иллюстрация к к/ф "Тобол" С. Алибекова

Строительство декораций к художественному фильму "Тобол" продолжается в Тобольске у подножья Чувашского мыса. Площадку, где воссоздается фрагмент древнего города начала XVIII века, в ходе рабочей поездки в Тобольск посетил губернатор Владимир Якушев.

Продюсер кинофильма Олег Урушев провел небольшую экскурсию и продемонстрировал эскизы и уже готовые объекты. Всего их будет 40. В их числе подворье Ремезова и дом губернатора Гагарина, порт, постройки бухарцев, крестьянское подворье, торговые ряды, две церкви, имитация взвоза. На данный момент площадка готова на 40%, строительство идет полным ходом. В нем задействованы тюменские и тобольские подрядчики. Олег Урушев назвал и имена актеров, утвержденных на роли. Тобольского зодчего Ремезова сыграет Дмитрий Назаров, князя Гагарина - Евгений Дятлов, Петра I - Дмитрий Дюжев.

Эскизы декораций прорабатывались и утверждались совместно с историками. Над фильмом работает профессиональная  команда художников-постановщиков. Один из них Андрей Васин. Он отметил, что восхищен красотой Тобольска: "Здесь прекрасная архитектура, а в музеях города чувствуешь дух истории. Многое из увиденного помогло и в работе над кинофильмом. Везде подсказки, одна из увиденных картин в Тобольском кремле повествует о затоплении нижнего посада, и эта сцена будет воспроизведена в фильме", - поделился он.

Напомним, "Тобол" расскажет зрителю об истории освоения Сибири в петровские времена, первом сибирском губернаторе  князе Матвее Гагарине и русском просветителе Семене Ремезове. Сценарист картины - известный писатель Алексей Иванов, автор 25 книг, изданных общим тиражом более миллиона экземпляров: "Сердце пармы", "Географ глобус пропил", "Псоглавцы", "Ёбург", "Ненастье" и др. Первая часть романа-пеплума - "Тобол. Много званых" представлена на московской книжной ярмарке Non/fiction в ноябре 2016 года. Вторая часть "Тобол. Мало избранных" выйдет летом 2017 года.

В основе сюжетной линии кинокартины лежит история любви молодого офицера Ивана Демарина и Маши Ремезовой. Это вымышленные герои, хотя Маша Ремезова существовала в реальности, но о ней мало что известно. Но вот период становления российской государственности в Сибири во времена Петра I авторы фильма попытаются воссоздать на экране с максимально возможной исторической достоверностью. В фильме будет много приключенческих моментов: поиски кольчуги Ермака, экспедиция военного и государственного деятеля, сподвижника Петра I, основателя Омска Ивана Бухгольца, битва с войском джунгар.

Полнометражный художественный фильм "Тобол" выйдет в широкий прокат в 2019 году. По заказу "1 канала" планируется создание телевизионной версии из 8 серий. Фильм получил финансирование федерального Фонда поддержки отечественной кинематографии.

Теги: Тобольск , Владимир Якушев , фильм "Тобол"

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