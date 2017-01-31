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Депутат Госдумы встретился с ветеранами Тюмени

17:36 31 января 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ТРО партии "Единая Россия"

Первая в этом году региональная неделя началась у депутатов Государственной думы. Парламентарии отправились в округа, от которых избирались, чтобы провести встречи с населением, рассказать об основных направлениях работы Госдумы и выяснить существующие проблемы.

Как сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия", член фракции "Единая Россия", первый заместитель председателя правления регионального общественного фонда "Защита Отечества" Николай Брыкин встретился с активом тюменского клуба ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Общественная организация, сформированная еще в 1986 году и расположенная на базе ДНК "Строитель", в ноябре прошлого года отметила свое 30-летие.

На сегодняшний день в клубе работают несколько вокальных групп, хор, шахматная секция, фотовидеостудия, секции рукоделия и здорового образа жизни. "Но главной своей задачей мы все-таки видим патриотическую работу. Ежегодно члены клуба проводят более 200 мероприятий в школах, высших учебных заведениях, музеях, сборном пункте областного военкомата, выступают на радио, в печати и на телевидении", – рассказал председатель общественной организации Вениамин Емельянович Костоломов.

Ветераны задали депутату Госдумы волнующие их вопросы. Речь шла о благоустройстве города, реконструкции памятников, патриотическом воспитании молодежи. Поделились пожилые тюменцы и личными проблемами. Каждое обращение парламентарий обещал взять под особый контроль. Также общественники попросили помочь реализовать идею установки памятника Герою Советского Союза Ивану Федюнинскому. Уже подготовлено несколько макетов монумента и найдено подходящее место – в одной из любимых прогулочных зон горожан.

Николай Брыкин предложил тюменскому клубу ветеранов присоединиться к фонду "Защита Отечества", который уже включает более тридцати общественных организаций. "Мы обязательно будем сотрудничать с клубом, поддерживать его, в том числе и в материальном плане. Люди, которые входят в него, достойны глубокого уважения: несмотря на все трудности, которые выпадали им в жизни, они сохранили оптимизм, много работают на благо общества и способствуют сохранению нашей истории. Их богатый опыт сегодня просто необходим нам для воспитания подрастающих поколений", – подытожил депутат.
 

 

 

                      

Теги: Госдума , Единая Россия , Николай Брыкин

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