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Вадим Шумков: в Тюменской области созданы благоприятные условия для ведения бизнеса

18:20 31 января 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Тюменская область проделала огромный объем работы по улучшению инвестиционного климата в регионе. Об этом заявил заместитель губернатора Тюменской области Вадим Шумков на встрече руководителей органов власти с предпринимателями региона, которая прошла в формате Совета по улучшению инвестиционного климата с участием руководителей территориальных органов федеральной власти: Росреестра по Тюменской области, кадастровой палаты Росреестра по Тюменской области, управления налоговой службы по Тюменской области.

"Тюменская область в 2016 году заняла пятое место в национальном рейтинге инвестиционно привлекательных регионов страны, то есть, самых благоприятных для ведения бизнеса", - отметил Вадим Шумков.

Рекордный скачок, сразу на 10 пунктов по сравнению с 2015 годом, области удалось осуществить за счет ряда программ, направленных на улучшение инвестиционного климата. "Национальный рейтинг — тот индикатор развития инвестиционного и предпринимательского климата, который как раз отражает эффективность применяемых мер по работе с предпринимателями и инвесторами. Предприниматели и инвесторы, которые работают в нашем регионе, положительно оценили инвестиционный климат и, соответственно, поставили нам такую достаточно высокую оценку", — отметил Вадим Шумков.

Инвестклимат оценивали в 85 российских субъектах. Возглавили рейтинг республика Татарстан, Белгородская, Калужская, Тульская и Тюменская области. В этих регионах создана самая благоприятная обстановка для ведения бизнеса.

Борис Олейник

Теги: инвесторы , инвестиционный климат , рейтинг , предприниматели , инвестиции , Вадим Шумков

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