up

1.02.2017 среда

EUR 64.285

USD 60.0851

В Тюмени -14..-16 С 3 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменская танцевальная пара Pro-Am выступит на престижном фестивале в Москве

11:21 01 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото из "ВКонтакте"

Студентка тюменского клуба GallaDance Лика Королева и ее топ-преподаватель Виталий Матусяк поборются за Гран-при на соревнованиях GallaDance Showcase по секвею в Москве 19 февраля.

Самый масштабный конкурс среди Pro-Am примет более 90 участников со всей России. 

Танец Crazy in love, поставленный по мотивам книги "50 оттенков серого", прошел три этапа отбора в Тюмени, в том числе на трехлетии своего клуба 27 января. Судьи признали его лучшим в латиноамериканской программе. 

Студентка GallaDance Лика Королева считает, что с этим номером у них больше шансов на победу: "В прошлом году мы взяли бронзу. В этом году я хочу Гран-при либо первое место". 

Надо отметить, не профессионалу сложно будет определить, кто из партнеров преподаватель танцев, а кто является любителем. В общей сложности Лика занимается танцевальным спортом три года, с двухмесячным перерывом на декрет: "А когда Николь исполнилось шесть месяцев, я открыла свой магазин. Мне легко это дается, потому что ребенок какое-то время очень много спал, и у меня была возможность посвятить время себе. Но важнее всего – темперамент. Я не могу сидеть дома". 

Спортсменка пришла в Pro-Am по приглашению директора школы GallaDance Дениса Тагинцева, когда в Тюмени проходило престижное event-мероприятие для любителей. Условием конкурса было, чтобы ни один из участников пары никогда прежде не занимался танцами. За два месяца пара подготовила номер и защитила его перед судьями. 

"Меня затянул бальный спорт. Это очень хорошая фитнес подготовка для девушки, отлично для фигуры, для женской энергетики, - поделилась Лика Королева. - Теперь у меня свой бизнес в этой сфере. Думаю, что теперь это надолго, может быть, на всю жизнь". 

По словам девушки, заниматься нужно постоянно. Пропустив тренировку хотя бы раз в неделю, уже чувствуются пробелы: "Танцевальным спортом нужно жить, ни один спортсмен не позволит себе пропускать тренировки", - считает Лика. 

У молодой мамы и конкурсантки соревнований Pro-Am уже появились поклонницы. Лика поделилась, что часто ей пишут в соцсетях, спрашивая совета о внешности и женском достоинстве. Девушка признается, ребенок занимает сто процентов времени мамы: "И все же выглядеть хорошо женщина обязана всегда - даже если не хочется, даже если хочется умереть и закопаться". 

Новый конкурсный номер "Crazy in love" пара представила на вечернем отделении Кубка губернатора Тюменской области в качестве показательного. 

Как считает Денис Тагинцев, в pro-am не бывает сильной школы - все зависит от студентов: "Если партнерша-студентка или партнер-студент хотят добиться серьезных результатов, то они с огромным желанием берут уроки, занимаются с великими мастерами и путешествуют".

Директор и совладелец танцевальных клубов для непрофессионалов GallaDance в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Тюмени Денис Тагинцев известен россиянам по участию в "Танцах со звездами" в 2015 и 2016 годах. Денис считает, что Кубок губернатора Тюменской области по танцевальному спорту – это большой шаг в развитии всей танцевальной культуры. 

"Сейчас огромное количество танцевальных проектов, мероприятий, телевизионных шоу. Спорт в какой-то момент начал отходить на второй план, - считает Тагинцев. - Я бывал на крупных конкурсах и Санкт-Петербурге, и в Москве, и здесь. Турнир высокого уровня и качества организации, с хорошим квалифицированным судейством. Конкурс популяризирует танцы. А для города это событие, на которое можно прийти и поболеть за понравившиеся пары". 

Ирина Ромашкина

Теги: танцевальный спорт , бальные танцы , Кубок губернатора по танцевальному спорту

Последние новости

13:45 Владимир Якушев: при капремонте дома необходима постоянная связь с жителями
13:34 Жители региона оценят работу портала правительства Тюменской области
13:23 Российское правительство впервые поддержит малые театры деньгами
13:11 В фотоконкурсе "Человек труда" участвуют профессионалы и любители Фото
13:00 Полиция Тюмени предупреждает об уловках фальшивомонетчиков
12:49 Предприниматели научатся управлять проектами с помощью гибких методов
12:38 В Тюменской области пресечена деятельность двух групп наркоторговцев
12:27 В сургутском кафе застрелили мужчину
12:16 Владимир Якушев: вопрос обеспечения Тобольска чистой водой - один из приоритетных
12:05 Тюменская область получит субсидии на развитие санавиации и высокотехнологичной медпомощи
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: при капремонте дома необходима постоянная связь с жителями

Владимир Якушев: вопрос обеспечения Тобольска чистой водой - один из приоритетных

В Тобольске построят новую школу и детский сад

Политика

За ледокольную проводку по Северному морскому пути военные корабли будут платить по тарифу

Депутат Госдумы встретился с ветеранами Тюмени

Депутаты едва не поссорились из-за памятников революции

Экономика

Тюменская область получит субсидии на развитие санавиации и высокотехнологичной медпомощи

В Тюменской области изменятся условия господдержки лизинговых компаний

В банкоматах Ханты-Мансийского банка можно оплатить стартовый взнос Югорского лыжного марафона

Общество

Жители региона оценят работу портала правительства Тюменской области

Российское правительство впервые поддержит малые театры деньгами

В фотоконкурсе "Человек труда" участвуют профессионалы и любители

Спорт

За Кубок "Прибоя" поспорят танцоры из разных городов

"Лыжня России" порадует тюменцев ноу-хау

Ворота чемпионов из "Сибири" защищала Таисия   

Происшествия

В сургутском кафе застрелили мужчину

В Тюменской области от имени МЧС орудуют мошенники       

Инспекторы ДПС на Ямале брали взятки от дальнобойщиков
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+