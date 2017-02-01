Тюменская танцевальная пара Pro-Am выступит на престижном фестивале в Москве

Фото из "ВКонтакте"

Студентка тюменского клуба GallaDance Лика Королева и ее топ-преподаватель Виталий Матусяк поборются за Гран-при на соревнованиях GallaDance Showcase по секвею в Москве 19 февраля.

Самый масштабный конкурс среди Pro-Am примет более 90 участников со всей России.

Танец Crazy in love, поставленный по мотивам книги "50 оттенков серого", прошел три этапа отбора в Тюмени, в том числе на трехлетии своего клуба 27 января. Судьи признали его лучшим в латиноамериканской программе.

Студентка GallaDance Лика Королева считает, что с этим номером у них больше шансов на победу: "В прошлом году мы взяли бронзу. В этом году я хочу Гран-при либо первое место".

Надо отметить, не профессионалу сложно будет определить, кто из партнеров преподаватель танцев, а кто является любителем. В общей сложности Лика занимается танцевальным спортом три года, с двухмесячным перерывом на декрет: "А когда Николь исполнилось шесть месяцев, я открыла свой магазин. Мне легко это дается, потому что ребенок какое-то время очень много спал, и у меня была возможность посвятить время себе. Но важнее всего – темперамент. Я не могу сидеть дома".

Спортсменка пришла в Pro-Am по приглашению директора школы GallaDance Дениса Тагинцева, когда в Тюмени проходило престижное event-мероприятие для любителей. Условием конкурса было, чтобы ни один из участников пары никогда прежде не занимался танцами. За два месяца пара подготовила номер и защитила его перед судьями.

"Меня затянул бальный спорт. Это очень хорошая фитнес подготовка для девушки, отлично для фигуры, для женской энергетики, - поделилась Лика Королева. - Теперь у меня свой бизнес в этой сфере. Думаю, что теперь это надолго, может быть, на всю жизнь".

По словам девушки, заниматься нужно постоянно. Пропустив тренировку хотя бы раз в неделю, уже чувствуются пробелы: "Танцевальным спортом нужно жить, ни один спортсмен не позволит себе пропускать тренировки", - считает Лика.

У молодой мамы и конкурсантки соревнований Pro-Am уже появились поклонницы. Лика поделилась, что часто ей пишут в соцсетях, спрашивая совета о внешности и женском достоинстве. Девушка признается, ребенок занимает сто процентов времени мамы: "И все же выглядеть хорошо женщина обязана всегда - даже если не хочется, даже если хочется умереть и закопаться".

Новый конкурсный номер "Crazy in love" пара представила на вечернем отделении Кубка губернатора Тюменской области в качестве показательного.

Как считает Денис Тагинцев, в pro-am не бывает сильной школы - все зависит от студентов: "Если партнерша-студентка или партнер-студент хотят добиться серьезных результатов, то они с огромным желанием берут уроки, занимаются с великими мастерами и путешествуют".

Директор и совладелец танцевальных клубов для непрофессионалов GallaDance в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Тюмени Денис Тагинцев известен россиянам по участию в "Танцах со звездами" в 2015 и 2016 годах. Денис считает, что Кубок губернатора Тюменской области по танцевальному спорту – это большой шаг в развитии всей танцевальной культуры.

"Сейчас огромное количество танцевальных проектов, мероприятий, телевизионных шоу. Спорт в какой-то момент начал отходить на второй план, - считает Тагинцев. - Я бывал на крупных конкурсах и Санкт-Петербурге, и в Москве, и здесь. Турнир высокого уровня и качества организации, с хорошим квалифицированным судейством. Конкурс популяризирует танцы. А для города это событие, на которое можно прийти и поболеть за понравившиеся пары".

Ирина Ромашкина