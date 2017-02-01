В сургутском кафе застрелили мужчину

sledcom.ru

Обстоятельства убийства мужчины устанавливают специалисты следственного отдела по Сургуту следственного управления СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Сообщение о том, что в кафе "Русь", расположенном по Андреевскому заезду, совершено убийство мужчины с применением огнестрельного оружия, поступило в правоохранительные органы 31 января.

Следователи выехали на место преступления, где вместе с сотрудниками полиции проводят комплекс действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Следственное управление обращается к гражданам, обладающим информацией об обстоятельствах преступления, с просьбой оказать содействие полиции. Телефон дежурной службы следственного управления: 8 950 502-74-52, телефон доверия следственного управления: (3467) 32-82-06.

Конфиденциальность информации гарантируется, информирует региональное управление СК РФ.

Соб. инф.