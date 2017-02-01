В банкоматах Ханты-Мансийского банка можно оплатить стартовый взнос Югорского лыжного марафона

Фото ХМБ "Открытие"

Ханты-Мансийский банк (бренд банка "Открытие" на территории Западной Сибири) продолжает подготовку к одному из ожидаемых спортивных событий сезона – Югорскому лыжному марафону.

Любители лыжных гонок, желающие принять участие в спортивном празднике, который состоится в Ханты-Мансийске 8 апреля, уже могут оплатить стартовый взнос в банкоматах и платежных терминалах финансовой организации.

Для этого необходимо в главном меню выбрать разделы "Платежи", затем "Прочие" и "Югорский лыжный марафон". В следующем окне предоставляется возможность выбора дистанции – 5, 25, 50 км. Далее вводятся паспортные данные и возраст спортсмена: от этого зависит размер стартового взноса, сообщает пресс-служба финансовой организации.

С 24 ноября 2016 года по 26 марта 2017 года:

50 км – 1 тыс. 300 рублей;

25 км – 700 рублей;

5 км – 400 рублей.

С 27 марта по 7 апреля:

50 км – 1 тыс. 900 рублей;

25 км – 1 тыс. рублей;

5 км – 500 рублей.

8 апреля (до времени начала марафона):

50 км – 2 тыс. 500 рублей;

25 км – 1 тыс. 500 рублей;

5 км – 1 тыс. рублей.

Более подробно о соревнованиях можно узнать из "Положения о проведении финального этапа Международного лыжного марафона FIS сезона 2016/2017 гг", а всю оперативную информацию об Югорском лыжном марафоне - на сайте Ugra ski.

Соб. инф.