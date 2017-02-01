В банкоматах Ханты-Мансийского банка можно оплатить стартовый взнос Югорского лыжного марафона
Фото ХМБ "Открытие"
Ханты-Мансийский банк (бренд банка "Открытие" на территории Западной Сибири) продолжает подготовку к одному из ожидаемых спортивных событий сезона – Югорскому лыжному марафону.
Любители лыжных гонок, желающие принять участие в спортивном празднике, который состоится в Ханты-Мансийске 8 апреля, уже могут оплатить стартовый взнос в банкоматах и платежных терминалах финансовой организации.
Для этого необходимо в главном меню выбрать разделы "Платежи", затем "Прочие" и "Югорский лыжный марафон". В следующем окне предоставляется возможность выбора дистанции – 5, 25, 50 км. Далее вводятся паспортные данные и возраст спортсмена: от этого зависит размер стартового взноса, сообщает пресс-служба финансовой организации.
С 24 ноября 2016 года по 26 марта 2017 года:
50 км – 1 тыс. 300 рублей;
25 км – 700 рублей;
5 км – 400 рублей.
С 27 марта по 7 апреля:
50 км – 1 тыс. 900 рублей;
25 км – 1 тыс. рублей;
5 км – 500 рублей.
8 апреля (до времени начала марафона):
50 км – 2 тыс. 500 рублей;
25 км – 1 тыс. 500 рублей;
5 км – 1 тыс. рублей.
Более подробно о соревнованиях можно узнать из "Положения о проведении финального этапа Международного лыжного марафона FIS сезона 2016/2017 гг", а всю оперативную информацию об Югорском лыжном марафоне - на сайте Ugra ski.
Соб. инф.