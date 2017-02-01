up

1.02.2017 среда

EUR 64.285

USD 60.0851

В Тюмени -14..-16 С 3 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Экономика

В банкоматах Ханты-Мансийского банка можно оплатить стартовый взнос Югорского лыжного марафона

11:10 01 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ХМБ "Открытие"

Ханты-Мансийский банк (бренд банка "Открытие" на территории Западной Сибири) продолжает подготовку к одному из ожидаемых спортивных событий сезона – Югорскому лыжному марафону.

Любители лыжных гонок, желающие принять участие в спортивном празднике, который состоится в Ханты-Мансийске 8 апреля, уже могут оплатить стартовый взнос в банкоматах и платежных терминалах финансовой организации.

Для этого необходимо в главном меню выбрать разделы "Платежи", затем "Прочие" и "Югорский лыжный марафон". В следующем окне предоставляется возможность выбора дистанции – 5, 25, 50 км. Далее вводятся паспортные данные и возраст спортсмена: от этого зависит размер стартового взноса, сообщает пресс-служба финансовой организации.

С 24 ноября 2016 года по 26 марта 2017 года:

50 км – 1 тыс. 300 рублей;

25 км – 700 рублей;

5 км – 400 рублей.

С 27 марта по 7 апреля:

50 км – 1 тыс. 900 рублей;

25 км – 1 тыс. рублей;

5 км – 500 рублей.

8 апреля (до времени начала марафона):

50 км – 2 тыс. 500 рублей;

25 км – 1 тыс. 500 рублей;

5 км – 1 тыс. рублей.

Более подробно о соревнованиях можно узнать из "Положения о проведении финального этапа Международного лыжного марафона FIS сезона 2016/2017 гг", а всю оперативную информацию об Югорском лыжном марафоне - на сайте Ugra ski.

Соб. инф.

Теги: банкоматы , Ханты-Мансийский банк , лыжные гонки , Югорский лыжный марафон

Последние новости

13:45 Владимир Якушев: при капремонте дома необходима постоянная связь с жителями
13:34 Жители региона оценят работу портала правительства Тюменской области
13:23 Российское правительство впервые поддержит малые театры деньгами
13:11 В фотоконкурсе "Человек труда" участвуют профессионалы и любители Фото
13:00 Полиция Тюмени предупреждает об уловках фальшивомонетчиков
12:49 Предприниматели научатся управлять проектами с помощью гибких методов
12:38 В Тюменской области пресечена деятельность двух групп наркоторговцев
12:27 В сургутском кафе застрелили мужчину
12:16 Владимир Якушев: вопрос обеспечения Тобольска чистой водой - один из приоритетных
12:05 Тюменская область получит субсидии на развитие санавиации и высокотехнологичной медпомощи
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: при капремонте дома необходима постоянная связь с жителями

Владимир Якушев: вопрос обеспечения Тобольска чистой водой - один из приоритетных

В Тобольске построят новую школу и детский сад

Политика

За ледокольную проводку по Северному морскому пути военные корабли будут платить по тарифу

Депутат Госдумы встретился с ветеранами Тюмени

Депутаты едва не поссорились из-за памятников революции

Экономика

Тюменская область получит субсидии на развитие санавиации и высокотехнологичной медпомощи

В Тюменской области изменятся условия господдержки лизинговых компаний

В банкоматах Ханты-Мансийского банка можно оплатить стартовый взнос Югорского лыжного марафона

Общество

Жители региона оценят работу портала правительства Тюменской области

Российское правительство впервые поддержит малые театры деньгами

В фотоконкурсе "Человек труда" участвуют профессионалы и любители

Спорт

За Кубок "Прибоя" поспорят танцоры из разных городов

"Лыжня России" порадует тюменцев ноу-хау

Ворота чемпионов из "Сибири" защищала Таисия   

Происшествия

В сургутском кафе застрелили мужчину

В Тюменской области от имени МЧС орудуют мошенники       

Инспекторы ДПС на Ямале брали взятки от дальнобойщиков
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+