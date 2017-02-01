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Полиция Тюмени предупреждает об уловках фальшивомонетчиков

13:00 01 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото "Тюменской линии"

Быть осторожными в обращении с банкнотами номиналом 1 тыс. и 5 тыс.  рублей призывает граждан тюменская полиция.

Фальшивомонетчики научились подделывать эти купюры в хорошем качестве и довольно быстро изобретают новые способы совершения преступлений.

Необходимо быть внимательными при сделках в непроверенных торговых точках, с малознакомыми людьми, на рынке.  Важно заметить, что фальшивки могут попасть и в оборот любого предприятия или заведения, информирует пресс-служба управления МВД России по Тюмени.

Причина в довольно высоком качестве подделок – иногда фальшивки не отличимы от оригинала даже при проверке в инфракрасном свете на специальном приборе, и большинство фактов фальшивых купюр выявляется только в банке при пересчете денежных средств.

В качестве самого надежного способа отличить банкноту Центрального банка Российской Федерации номиналом одна тысяча и пять тысяч рублей полицейские советуют обращать внимание на микроперфорацию. При рассматривании подлинной купюры против источника света вы увидите число "5000" или "1000" соответственно. Надпись должна быть выполнена абсолютно ровными едва заметными параллельными рядами микроотверстий, неосязаемых на ощупь. Если бумага в месте расположения отверстий кажется шероховатой и они отчетливо прощупываются – перед вами подделка.

Также обращайте внимание на магнитную ленту, которая часто, но не всегда, в отличие от подлинной не впаянная и может деформироваться, иногда вместе расположения ленты заметно склеивание двух листов бумаги.

Подобные купюры не являются деньгами, их использование в качестве платежного средства является нарушением уголовного законодательства и квалифицируется частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - мошенничество. Данная статья уголовного кодекса предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы.

Мошенники, использующие поддельные купюры, совершают преступления с помощью нехитрых трюков, жертвами которых становятся наиболее доверчивые граждане.

Если вы все-таки стали жертвой мошенников, незамедлительно сообщите о случившемся в полицию по телефонам: 291-600 или 02, а также телефон доверия: 799-855.

Теги: полиция , УМВД по Тюмени , фальшивые купюры

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