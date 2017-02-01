Жители региона оценят работу портала правительства Тюменской области

Скриншот главной страницы портала admtyumen.ru

Официальный портал органов государственной власти Тюменской области участвует в федеральном рейтинге государственных сайтов.

Жители региона могут оставить отзывы и предложения о работе областного портала на главной странице рейтинга во вкладке слева. Все отзывы поступают в федеральную систему "Мониторинг государственных сайтов", после чего формируется рейтинг.

Оцениваются все разделы сайта, в том числе региональный портал госуслуг, сайт здравоохранения Тюменской области и другие ресурсы, размещенные на портале, сообщает Региональный информационно-образовательный центр.

Систему разработало Министерство экономического развития Российской Федерации. Она предназначена для оценки соблюдения требований к работе официальных сайтов, проверки технических характеристик, контроля и учета мнений пользователей по поводу работы того или иного органа государственной власти и его представительства в Интернете.

Узнать подробности о получении госуслуг в Тюменской области можно по телефонам: 8 800 100-12-90 или (3452) 566-330.

Соб. инф.