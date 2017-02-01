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Горячая линия о приеме первоклассников в школы Тюмени

11:32 01 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
uao.mos.ru

Горячая линия по вопросу приема в общеобразовательные организации Тюмени будет работать 1 февраля с 14 до 18 часов по телефону: (3452) 45-35-85.

Прием в первый класс ведется в соответствии с приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 №32. Прием детей, имеющих регистрацию на территории микроучастка, закрепленного за конкретным муниципальным учреждением, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня 2017 года.

С 1 июля по 5 сентября родители (законные представители) могут записать ребенка в любую школу, вне зависимости от места жительства, при наличии свободных в ней мест, сообщает департамент образования администрации Тюмени.

Родители (законные представители) могут подать заявление через портал государственных и муниципальных услуг в сфере образования Тюменской области в разделе "Заявление в школу".

С каждым годом количество первоклассников в тюменских школах увеличивается. В предстоящем учебном году планируется принять более 11 тыс. новоиспеченных школьников.

О приеме заявлений в строящуюся школу в микрорайоне "Восточный-2", будет сообщено дополнительно.

Соб. инф.

Теги: первоклассники , горячая линия , строительство школ , образование , школы

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