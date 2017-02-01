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В фотоконкурсе "Человек труда" участвуют профессионалы и любители

13:11 01 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
фото участников конкурса

Фотосъемка работников завода ООО "ТюменНИИгипрогаз" стала началом XVI межрегионального конкурса репортажной фотографии "Памяти Александра Ефремова", итоги которого подведут в Тобольске 29 июля.

Фототур на предприятие проходил в рамках конкурса фотографий "Человек труда", сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

С 2013 года депутатская фракция "Единая Россия" Тюменской областной думы инициирует номинацию для тюменских фотографов "Человек труда". Как подчеркивает руководитель фракции Андрей Артюхов, цель конкурса: показать труд тюменцев вне зависимости от специальностей и должностей, повысить престиж рабочих профессий.

В рамках номинации фотографы проводят съемки работников предприятий региона. Все снимки размещаются на специальном стенде компании.

По словам директора фотоконкурса "Памяти Александра Ефремова" Сергея Русанова, в первом фототуре 2017 года приняла участие команда из разнообразных участников: "В ее составе были не только профессиональные фотографы из тюменских СМИ, но и блогеры, и даже любители фотографии из числа сотрудников предприятия. Несмотря на разный состав, участники находились в равных условиях: в течение двух часов они искали наиболее интересные сюжеты, объекты и ракурсы на промышленном предприятии, выпускающем оборудование для нефтегазовой отрасли".

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фото участников конкурса
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Соб. инф.

Теги: ТюменНИИгипрогаз , проект Человек труда , Андрей Артюхов , фотографы , Тобольск , Единая Россия , Александр Ефремов

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