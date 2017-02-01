Тюменская область получит субсидии на развитие санавиации и высокотехнологичной медпомощи

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32 млн 722 тыс. рублей получит Тюменская область из федерального бюджета для оказания медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах. Субсидии в размере 3 млрд 300 млн рублей распределило российское правительство между бюджетами субъектов. Распоряжение опубликовано на официальном портале.

Средства будут направлены на компенсацию услуг санавиации. Средний процент софинансирования закупки авиационной услуги составляет 87%. Объем финансовых средств, необходимых для каждого субъекта, рассчитан Минздравом России с учетом заявок регионов. Так, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра получит 55 млн 153 тыс. рублей.

Как отметил премьер-министр Дмитрий Медведев, при распределении денег правительство учло стоимость дежурства воздушного судна и летных часов.

"Мы выделяем деньги на развитие санитарной авиации. Страна у нас огромная, доставлять пациентов часто приходится из одного населенного пункта в другой, причем расстояния очень большие. Приходится делать это в том числе и по воздуху. Средства в размере более трех миллиардов рублей получат 34 региона", - подчеркнул он.

Также правительство утвердило постановление о выделении субсидий регионов на софинансирование расходов, возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования

"Мы продолжаем развивать высокотехнологичную медицинскую помощь. В 2017 году на эти цели из федерального бюджета запланировано направить шесть миллиардов рублей в бюджеты 69 регионов. Еще одна, дополнительная, субсидия поможет быстрее закончить строительство или реконструкцию уже действующих медицинских учреждений. Средства пойдут на четыре объекта, которые были включены в Федеральную адресную инвестиционную программу. Это детские больницы и перинатальный центр. В общей сложности это около 700 миллионов рублей", - подчеркнул Медведев.

Тюменская область получит на оказание высокотехнологичной медицинской помощи 92 млн 195 тыс. рублей, Ханты-Мансийский автономный округ - 246 млн 577 тыс. рублей.

Напомним, что в 2016 году в медицинских организациях субъектов Федерации на условиях софинансирования получили высокотехнологичную медицинскую помощь более 171 тыс. человек.