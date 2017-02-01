up

1.02.2017 среда

EUR 64.285

USD 60.0851

В Тюмени -14..-16 С 3 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Абоненты Tele2 отметили повышение качества мобильной связи

18:21 01 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото компании Tele2

Мобильный оператор Tele2 информирует о расширении емкости сети и улучшении качества связи в Тюмени и области. 70% базовых станций в густонаселенных районах региона модернизированы, что повысило скорость и качество передачи данных.

За 2016 год абонентская база Tele2 в Тюменской области выросла на 10%. Прирост голосового трафика за аналогичный период составил 33%, а объем передачи данных абонентами в сети оператора вырос в три раза.

Своевременная техническая модернизация позволила компенсировать повышенные нагрузки на сеть и расширить ее емкость. На 70% базовых станций в густонаселенных районах области применена технология третьей несущей, благодаря чему абоненты отметили повышение качества мобильного Интернета.

Позитивные изменения подтверждают маркетинговые исследования: в четвертом квартале 2016 года воспринимаемое качество мобильного Интернета в сети оператора выросло на пять процентных пунктов относительно данных, полученных в третьем квартале, и на десять процентных пунктов относительно данных за первый квартал 2016 года.

Скоростной мобильный 3G-интернет Tele2 доступен 88,39% жителей области. Выгодные тарифы позволяют подобрать пакет гигабайт, минут и SMS под любые возможности и потребности абонента. Кроме того, новое уникальное предложение мобильного оператора позволяет перенести остатки интернет-трафика, минут и сообщений на следующий месяц. Подробности на сайте.

"На фоне общей стагнации рынка мобильной связи у нас неплохие показатели: прирост абонентской базы на 10 процентов – это достойный результат для высококонкурентой сферы телекома. Мы задаем себе высокую планку и стараемся оправдать ожидания абонентов не только в качестве связи, зоне покрытия, клиентском сервисе и честной цене. Tele2 всегда выступает на стороне пользователя и предлагает решения, максимально отвечающие его запросам", - прокомментировал директор Tele2 в Тюменской и Курганской областях Андрей Шмалев.

Соб. инф.

Теги: Интернет , Tele2 , модернизация

Последние новости

18:30 Вадим Шумков: Тюменская область проделала большую работу по созданию условий для развития бизнеса
18:21 Абоненты Tele2 отметили повышение качества мобильной связи
18:09 Тюменской области частично компенсируют затраты на капремонт многоэтажек
17:58 2 февраля - события дня
17:47 Жители областного центра задолжали "Тюмень-Водоканалу" почти полмиллиарда рублей
17:36 Игорь Холманских: в сфере капремонта необходимы системные решения Фото
17:25 Житель Ямала убил мужчину, желая произвести впечатление на женщину
17:14 На тюменских сетях водоснабжения в 2016 году сократилось количество аварий
17:03 Известный французский хирург провел мастер-классы для тюменских коллег Фото
16:52 Более двух миллионов москвичей поселятся в Тюменской области
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: Тобольск не использует выгоду от транзитного транспортного потока

В Тобольске завершают реконструкцию здания духовного училища

К столетию пребывания семьи Романовых в Тобольске откроется обновленный Дом генерал-губернатора

Политика

Игорь Холманских: в сфере капремонта необходимы системные решения

Депутаты облдумы отказались сокращать период досрочного голосования

За ледокольную проводку по Северному морскому пути военные корабли будут платить по тарифу

Экономика

Тюменской области частично компенсируют затраты на капремонт многоэтажек

Благоприятный климат для бизнеса обойдется федеральному бюджету в семь миллиардов рублей

ВТБ24 в Тюменской области развивался в 2016 году быстрее общего рынка

Общество

Вадим Шумков: Тюменская область проделала большую работу по созданию условий для развития бизнеса

Абоненты Tele2 отметили повышение качества мобильной связи

2 февраля - события дня

Спорт

Девятиклассники могут продолжить обучение в профильных спортклассах

За Кубок "Прибоя" поспорят танцоры из разных городов

"Лыжня России" порадует тюменцев ноу-хау

Происшествия

Житель Ямала убил мужчину, желая произвести впечатление на женщину

В сургутском кафе застрелили мужчину

В Тюменской области от имени МЧС орудуют мошенники       
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+