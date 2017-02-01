Абоненты Tele2 отметили повышение качества мобильной связи

Фото компании Tele2

Мобильный оператор Tele2 информирует о расширении емкости сети и улучшении качества связи в Тюмени и области. 70% базовых станций в густонаселенных районах региона модернизированы, что повысило скорость и качество передачи данных.

За 2016 год абонентская база Tele2 в Тюменской области выросла на 10%. Прирост голосового трафика за аналогичный период составил 33%, а объем передачи данных абонентами в сети оператора вырос в три раза.

Своевременная техническая модернизация позволила компенсировать повышенные нагрузки на сеть и расширить ее емкость. На 70% базовых станций в густонаселенных районах области применена технология третьей несущей, благодаря чему абоненты отметили повышение качества мобильного Интернета.

Позитивные изменения подтверждают маркетинговые исследования: в четвертом квартале 2016 года воспринимаемое качество мобильного Интернета в сети оператора выросло на пять процентных пунктов относительно данных, полученных в третьем квартале, и на десять процентных пунктов относительно данных за первый квартал 2016 года.

Скоростной мобильный 3G-интернет Tele2 доступен 88,39% жителей области. Выгодные тарифы позволяют подобрать пакет гигабайт, минут и SMS под любые возможности и потребности абонента. Кроме того, новое уникальное предложение мобильного оператора позволяет перенести остатки интернет-трафика, минут и сообщений на следующий месяц. Подробности на сайте.

"На фоне общей стагнации рынка мобильной связи у нас неплохие показатели: прирост абонентской базы на 10 процентов – это достойный результат для высококонкурентой сферы телекома. Мы задаем себе высокую планку и стараемся оправдать ожидания абонентов не только в качестве связи, зоне покрытия, клиентском сервисе и честной цене. Tele2 всегда выступает на стороне пользователя и предлагает решения, максимально отвечающие его запросам", - прокомментировал директор Tele2 в Тюменской и Курганской областях Андрей Шмалев.

Соб. инф.