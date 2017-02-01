В Тюменской области изменятся условия господдержки лизинговых компаний

minpromtorg.gov.ru

В Тюменской области меняются условия государственной поддержки лизинговых компаний. Об этом сообщил директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Леонид Остроумов на встрече с предпринимателями региона 31 января.

Встреча прошла в формате Совета по улучшению инвестклимата, в режиме видеосвязи, в ней принимали участие муниципалитеты.

"Эта программа господдержки действует с 2010 года. Мы возмещаем первый взнос по договору лизинга и проценты по кредиту, - пояснил он. - В 2017 году мы меняем условия этой формы государственной поддержки в связи с тем, что достаточно серьезно ограничено финансирование со стороны Федерации. Мы оперируем только областными деньгами, повышаем требования к участникам и создаем условия для большего количества субъектов малого бизнеса, которые смогут получить такую поддержку. Кредитный размер в этом году будет пять миллионов рублей в одни руки по такого рода субсидиям. Кроме того, установлены новое требования лизинговым компаниям, в отношении которых будут действовать договоры субсидирования: компании должны быть зарегистрированы и осуществлять деятельность в Тюменской области" .

Это основные нововведения, которые, по словам Леонида Остроумова, сейчас проходят согласование в правительстве Тюменской области, и в ближайшее время вступят в силу.

Леонид Остроумов также рассказал о других формах поддержки, которую оказывает департамент инвестиционной политики предпринимателям. Среди мер: пилотный запуск многофункционального центра для бизнеса, который будет оказывать услуги по принципу "одного окна", создание единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы, а также "налоговые каникулы" до двух лет для предпринимателей, чья деятельность связана с производственной, социальной или научной сферой.

Борис Олейник