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Российское правительство впервые поддержит малые театры деньгами

13:23 01 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
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Российское правительство поддержит театры в городах с населением до 300 тыс. человек. Из федерального бюджета выделят 670 млн рублей. 4 млн 800 тыс. будет направлено в Тюменскую область, 9 млн 793 тыс. рублей - в Югру.

Распоряжение о распределении субсидий на поддержку творческой деятельности муниципальных театров подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Средства предоставляются в рамках государственной программы "Развитие культуры и туризма" на 2013–2020 годы. Распределение субсидий одобрено на заседании трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений.

"В ходе моих встреч с людьми часто затрагивалась тема работы сельских клубов, а в небольших городах – театров. Об этом мы говорили на разных форумах и встречах. Идеи эти нашли поддержку, поэтому в бюджете на 2017 год заложены соответствующие средства. Сегодня мы впервые распределяем деньги именно на развитие культурно-досуговой сети в сельской местности. В этом году их получат 19 регионов. На сельские клубы выделяется около 300 миллионов рублей. Кроме того, дополнительно поддерживаем муниципальные театры, которые работают в малых городах, где количество проживающих менее 300 тысяч человек. Таких театров в стране 158. Мы выделяем на обновление их материально-технической базы, на поддержку творческой деятельности 670 миллионов рублей", - пояснил премьер.

Предполагается, что решение создаст дополнительные условия для совершенствования системы оказания государственной поддержки в сфере культуры и искусства. 

Теги: театры , Ялуторовск , Ишим , господдержка , культура , Тобольск

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