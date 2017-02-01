Максимум квот на кабана дадут тюменским охотникам

Фото ИА "Тюменская линия"

К обсуждению квот и лимитов на весенний сезон пригласили тюменских охотников сотрудники Госохотуправления. Специалисты собирают материалы для государственной экологической экспертизы.

Об этом на встрече с охотниками и с охотниками и представителями общественных организаций по вопросам охоты и сохранения охотничьих ресурсов рассказала начальник отдела регулирования использования объектов животного мира Светлана Петровичева.

Специалист Госохотуправления пригласила к обсуждению материалов проекта на всех этапах оценки. С 1 января по 28 февраля ведомство проводит зимний маршрутный учет и попутно собирает материалы для экспертизы. Техническое задание будет опубликовано 9 марта на сайте областного правительства. Ознакомиться с предварительным проектом, внести замечания и предложения можно будет в течение месяца с 24 марта.

"К концу марта будут уже цифры. Лимиты и квоты точно не будут ниже, чем в прошлом году. Но хочу обратить ваше внимание, квоты определяются по отдельным охотничьим угодьям. То, что где-то в районе бегает много косуль или лосей, – это еще не основание на выделение квот. Мы считаем отдельно все виды по каждой особо охраняемой природной территории, по общедоступным охотничьим угодьям, свой мониторинг ведут пользователи охотугодий", - пояснила Светлана Петровичева.

Из общей суммы квот специалисты ведомства высчитывают лимит. Начальник отдела регулирования Госохотуправления заверила, что в 2017 году прогнозируется рост лимитов: "Численность лося и косули в регионе хорошая, дадим максимум квот на кабана – до 80 процентов. Хорошо держится соболь, барсук и пернатые".

Специалист заметила, что намного больше в области стало медведя. Охота на него уже открыта и не лимитирована. По словам Светланы Петровичевой, в 2017 году ожидается еще большая миграция животных из соседних регионов в Тюменскую область.

Напомним, прирост численности бурого медведя в Тюменской области произошел в результате миграции животных из соседних регионов в связи с участившимися там пожарами.

Ирина Ромашкина