Благоприятный климат для бизнеса обойдется федеральному бюджету в семь миллиардов рублей

Фото ИА "Тюменская линия"

7 млрд 500 млн рублей будет направлено на поддержку малого и среднего бизнеса в России. Федеральное правительство утвердило расходы госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика". Субсидии распределены между бюджетами 82 регионов. Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Средства пойдут в том числе и на поддержку крестьянских (фермерских) хозяйств, и молодежного предпринимательства.

"Цель – увеличить число людей, которые занимаются бизнесом, и создать предпринимателям благоприятные условия для развития своего дела. Кроме того, в бюджете текущего года запланировано 10 миллиардов рублей, которые будут распределены между регионами, на развитие сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения", - пояснил Медведев.

Средства направляются регионам на софинансирование расходов по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, капитальных вложений в объекты региональной или муниципальной собственности, на содействие развитию молодежного предпринимательства.

Как считают в Минэкономразвития, решение будет способствовать увеличению капитализации государственных программ регионов, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства. Это позволит расширить круг возможных получателей финансовой поддержки на местах.

Исходя из документа, Тюменской области направляется субсидия в размере 30 млн 676 тыс. рублей, Югре - 35 млн 676 тыс. руб., Ямалу - 8 млн 700 тыс. рублей.