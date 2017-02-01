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ВТБ24 в Тюменской области развивался в 2016 году быстрее общего рынка

16:08 01 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Более 34 тыс. кредитов на общую сумму 25,8 млн рублей выдал банк ВТБ24 в Тюменской области в 2016 году. Это почти в два раза больше по количеству и в 1,7 раза по объему, чем годом ранее.

Самый большой прирост дали кредиты наличными и ипотека. Как рассказал управляющий РОО "Тюменский" ВТБ24 Гариф Ромашкин, подводя итоги работы банка за 2016 год, доля кредитов наличными от общего объема кредитования частных клиентов составила почти половину. Увеличилась и средняя сумма кредита – с 381 тыс. до 461 тыс. рублей. Гариф Ромашкин связал это с сохранением высокой покупательной способности тюменцев.

 "Люди почувствовали себя более свободно, стали больше тратить на отдых, покупки, ремонт жилья. Всего за год портфель кредитов наличными в регионе, включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, увеличился на 24 процента и достиг почти 23 миллионов рублей. Из них около 13 процентов – доля кредитов на рефинансирование займов из других банков", - рассказал Гариф Ромашкин.

41% кредитов частным лицам приходится на ипотеку. Всего за год в Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО, банк ВТБ24 выдал более 4 тыс. 800 ипотечных кредитов на общую сумму 9,5 млрд рублей. Это на 27% больше, чем в 2015 году. Общий портфель ипотеки вырос на 13,6% и составил 33 млрд рублей.

Из них 33% занимает ипотека с господдержкой, общая сумма ее в 2016 году составила 3,1 млрд рублей. Такой вид ипотечного кредитования чаще выбирают жители юга области – 37%, в автономных округах доля ипотеки с господдержкой не превышает 30%. Тем, кто только задумался над приобретением квартиры, ВТБ24 с 1 февраля предлагает новые условия – сниженные ставки при покупке квартиры площадью более 65 кв. метров.

Активно пользовались жители региона в 2016 году и услугами автокредитования. Прирост по этому виду в ВТБ24 составил 46%. Около половины кредитов на авто прошли по федеральным программам, среди них программы с участием автоконцернов и господдержка. Самым перспективным специалисты назвали сегмент продажи подержанных автомобилей.

Кредитовал банк и малый бизнес. Продажи таких кредитов за год выросли на 7%. Всего ВТБ24 в Тюменской области выдал малым предприятиям 400 кредитов на сумму 2,5 млрд рублей. Всего, по словам Гарифа Ромашкина, кредитный портфель ВТБ24 в Тюменской области, включая автономные округа, вырос на 13% - с 7,7 млрд рублей до 67,3 млрд.

Портфель привлеченных средств на депозиты также вырос на 30% и превысил 34 млрд рублей. Больше всего возросла доля привлеченных средств юридических лиц – на 80%, физических – на 21%. Доля рублевых депозитов в общей структуре срочных вкладов частных клиентов увеличилась за год с 71 до 76%. Активнее стали пользоваться клиенты и дистанционными услугами. С 2011 года число пользователей интернет-банка ВТБ24 возросло с 17 тыс. до 170 тыс. человек.

Говоря о планах на 2017 год, Гариф Ромашкин особо отметил стремление к увеличению объема продаж кредитных продуктов в Тюменской области еще на 23%. Всего в планах банка выдать в регионе более 40 тыс. кредитов на сумму 31,8 млрд, при этом увеличить кредиты наличными и ипотеку на 16% и 36% соответственно. Этому будут способствовать новые офисы в Когалыме и Мегионе и расширение сети банкоматов до 300 устройств. 129 из них будут работать в Тюмени, 170 - в автономных округах.

Евгения Шевцова

Теги: Ямал , ВТБ24 , ипотека , Югра , кредитование

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