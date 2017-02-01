up

1.02.2017 среда

EUR 64.285

USD 60.0851

В Тюмени -14..-16 С 3 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Экономика

Тюменской области частично компенсируют затраты на капремонт многоэтажек

18:09 01 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
m-apteka.co

Регионам помогут компенсировать пенсионерам взносы на капитальный ремонт жилья. В России утверждены правила предоставления и распределения субсидий областным бюджетам на покрытие этих расходов. Между 85 субъектами распределят 2 млрд 380 млн рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Инициатива помочь регионам принадлежит Минстрою. Одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, компенсироваться будет 50% от взносов на капремонт, в возрасте 80 лет – 100%. Позаботилось федеральное правительство и о семейных пенсионерах – им также будут компенсировать часть взносов на капремонт.

Предельный уровень софинансирования расходных обязательств Тюменской области на компенсацию оплаты взноса на капитальный ремонт из федерального бюджета на 2017 год составил 14%, оставшиеся 86% пенсионерам компенсируют из регионального бюджета.

Напомним, что власти Тюменской области ввели стопроцентную компенсацию по уплате взносов на капремонт. Претендовать на льготу могут граждане, достигшие 70 лет. Соответствующее решение принял губернатор Тюменской области Владимир Якушев в июле 2016 года.   

"Средняя продолжительность жизни в Тюменской области составляет 74 года. А программа капремонта рассчитана на тридцать лет. Поэтому нужно быть предельно откровенным и понимать, что брать с людей старше 70 лет взносы на капремонт - неправильно с точки зрения социальной справедливости. Были дискуссии насчет объема льготы, и в ходе круглых столов, встреч с ветеранскими организациями, пенсионерами решено предоставлять 100-процентную льготу только на 50 квадратных метров жилья", - пояснил он. 

При начислении льготы за основу берется минимальный размер взноса на капремонт, в Тюменской области он составляет 7 рублей 50 копеек. На компенсацию в размере 100% могут рассчитывать пожилые граждане, имеющие в собственности квартиры не более 50 кв. м.  Если пенсионер имеет квартиру большей площади, то на 50 кв. м ему предоставляется стопроцентная компенсация, взносы с оставшихся квадратных метров придется оплачивать самостоятельно. Компенсация предоставляется по месту постоянной регистрации.

Теги: ЖКХ , пожилые люди , Владимир Якушев , взносы , компенсация , капремонт

Последние новости

18:30 Вадим Шумков: Тюменская область проделала большую работу по созданию условий для развития бизнеса
18:21 Абоненты Tele2 отметили повышение качества мобильной связи
18:09 Тюменской области частично компенсируют затраты на капремонт многоэтажек
17:58 2 февраля - события дня
17:47 Жители областного центра задолжали "Тюмень-Водоканалу" почти полмиллиарда рублей
17:36 Игорь Холманских: в сфере капремонта необходимы системные решения Фото
17:25 Житель Ямала убил мужчину, желая произвести впечатление на женщину
17:14 На тюменских сетях водоснабжения в 2016 году сократилось количество аварий
17:03 Известный французский хирург провел мастер-классы для тюменских коллег Фото
16:52 Более двух миллионов москвичей поселятся в Тюменской области
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: Тобольск не использует выгоду от транзитного транспортного потока

В Тобольске завершают реконструкцию здания духовного училища

К столетию пребывания семьи Романовых в Тобольске откроется обновленный Дом генерал-губернатора

Политика

Игорь Холманских: в сфере капремонта необходимы системные решения

Депутаты облдумы отказались сокращать период досрочного голосования

За ледокольную проводку по Северному морскому пути военные корабли будут платить по тарифу

Экономика

Тюменской области частично компенсируют затраты на капремонт многоэтажек

Благоприятный климат для бизнеса обойдется федеральному бюджету в семь миллиардов рублей

ВТБ24 в Тюменской области развивался в 2016 году быстрее общего рынка

Общество

Вадим Шумков: Тюменская область проделала большую работу по созданию условий для развития бизнеса

Абоненты Tele2 отметили повышение качества мобильной связи

2 февраля - события дня

Спорт

Девятиклассники могут продолжить обучение в профильных спортклассах

За Кубок "Прибоя" поспорят танцоры из разных городов

"Лыжня России" порадует тюменцев ноу-хау

Происшествия

Житель Ямала убил мужчину, желая произвести впечатление на женщину

В сургутском кафе застрелили мужчину

В Тюменской области от имени МЧС орудуют мошенники       
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+