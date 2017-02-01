Тюменской области частично компенсируют затраты на капремонт многоэтажек

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Регионам помогут компенсировать пенсионерам взносы на капитальный ремонт жилья. В России утверждены правила предоставления и распределения субсидий областным бюджетам на покрытие этих расходов. Между 85 субъектами распределят 2 млрд 380 млн рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Инициатива помочь регионам принадлежит Минстрою. Одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, компенсироваться будет 50% от взносов на капремонт, в возрасте 80 лет – 100%. Позаботилось федеральное правительство и о семейных пенсионерах – им также будут компенсировать часть взносов на капремонт.

Предельный уровень софинансирования расходных обязательств Тюменской области на компенсацию оплаты взноса на капитальный ремонт из федерального бюджета на 2017 год составил 14%, оставшиеся 86% пенсионерам компенсируют из регионального бюджета.

Напомним, что власти Тюменской области ввели стопроцентную компенсацию по уплате взносов на капремонт. Претендовать на льготу могут граждане, достигшие 70 лет. Соответствующее решение принял губернатор Тюменской области Владимир Якушев в июле 2016 года.

"Средняя продолжительность жизни в Тюменской области составляет 74 года. А программа капремонта рассчитана на тридцать лет. Поэтому нужно быть предельно откровенным и понимать, что брать с людей старше 70 лет взносы на капремонт - неправильно с точки зрения социальной справедливости. Были дискуссии насчет объема льготы, и в ходе круглых столов, встреч с ветеранскими организациями, пенсионерами решено предоставлять 100-процентную льготу только на 50 квадратных метров жилья", - пояснил он.

При начислении льготы за основу берется минимальный размер взноса на капремонт, в Тюменской области он составляет 7 рублей 50 копеек. На компенсацию в размере 100% могут рассчитывать пожилые граждане, имеющие в собственности квартиры не более 50 кв. м. Если пенсионер имеет квартиру большей площади, то на 50 кв. м ему предоставляется стопроцентная компенсация, взносы с оставшихся квадратных метров придется оплачивать самостоятельно. Компенсация предоставляется по месту постоянной регистрации.