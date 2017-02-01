2 февраля - события дня
Фото ИА "Тюменская линия"
В Тюмени в 9 часов в ОКБ №1 (4 км Червишевского тракта, 7) начнется форум "Теория и практика анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии".
В Тюмени в 11 часов в Тюменской обалстной думе (ул. Республики, 52, каб. 321) начнется заседание дискуссионного клуба "Нулевое чтение" по вопросам увеличения сроков выкупа арендуемого государственного и муниципального имущества и других законодательных мер по поддержке бизнеса в Тюменской области.
В Тюмени в 16 часов в зале камерной и органной музыки Тюменской филармонии (ул. республики, 34) начнется концерт-реквием памяти артистов Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова и всех пассажиров самолета, погибших в авиакатастрофе над Черным морем 25 декабря 2016 года.
В Тюмени откроется хостел "Койко-место".
Этот день в истории:
1536 - основан Буэнос-Айрес, столица Аргентины.
1754 - родился Шарль Морис Талейран, знаменитый французский дипломат, министр иностранных дел при Наполеоне I.
1852 - в Лондоне открылся первый общественный туалет.
1885 - родился Михаил Фрунзе, герой гражданской войны.
1904 - родился Валерий Чкалов - летчик, Герой Советского Союза.
1918 - Совнарком принял декрет об отделении школы от церкви и церкви от государства.
1920 - подписан Тартусский мирный договор между Советской Россией и Эстонией.
1943 - капитулировала окруженная под Сталинградом фашистская группировка. Конец Сталинградской битвы.
1956 - с полигона Капустин Яр запущена первая советская баллистическая ракета Р-5М с ядерной боеголовкой.
1990 - собрание народных депутатов Эстонии приняло декларацию о выходе этой республики из состава СССР.
2000 - к девяти годам лишения свободы приговорены создатели финансовой пирамиды "Русский дом Селенга".
2003 - ушел в отставку президент Чехии Вацлав Гавел.
2004 - получены новые элементы таблицы Менделеева.