Житель Ямала убил мужчину, желая произвести впечатление на женщину

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В Надыме перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Завершено расследование уголовного дела.

29 мая 2016 года ночью компания распивала спиртные напитки, празднуя день рождения одного из друзей. В компании находилась женщина, на которую решил произвести впечатление 30-летний мужчина. В ходе дружеской беседы он выяснил, что ее обидел знакомый и забрал у нее украшения. Он предложил ей поехать к обидчику и там решить все вопросы. Около 4 часов компания из двоих мужчин и женщины, приехали к 42-летнему потерпевшему. Мужчина избил до смерти знакомого женщины.

Следователи провели 167 следственных действий, в том числе допросы 41 свидетеля и 16 очных ставок.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по ЯНАО.