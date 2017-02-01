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Владимир Якушев: Тобольск не использует выгоду от транзитного транспортного потока

15:57 01 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати

Предпринимателям Тобольска нужно более активно привлекать в город  автомобилистов, едущих по федеральной трассе с Севера и обратно. Это одно из направлений, которое бизнес не использует с максимальной эффективностью.

Такое мнение высказал губернатор Тюменской области Владимир Якушев на совещании в Тобольске.

admtyumen.ru

"Каждый день идет значительный поток автомобилей. Люди едут семьями в отпуск и обратно, нужно сделать так, чтобы у них было желание провести сутки или больше в Тобольске. Всем гостиницам, музеям, ресторанам и кафе необходимо работать на это. Живые деньги не должны проходить мимо тоболяков", - подчеркнул он.

По мнению губернатора, нужно больше информировать людей об инфраструктуре гостеприимства и достопримечательностях города, размещать информацию на указателях, в СМИ. Обязательно при этом нужно повышать качество сервиса.

В целом участники совещания отметили, что позитивные перемены в работе с инвесторами очевидны. "Разработан и реализуется план по развитию экономики, работает проектная команда, все нацелены на результат", - отметил заместитель губернатора Вадим Шумков.

Он сообщил, что при содействии области и города реализуются 16 перспективных инвестпроектов. Часть из них возникла за счет мультипликативного эффекта от развития мегапроекта компании СИБУР. Например, это производство деревянных поддонов, объем инвестиций - 700 миллионов рублей. Будет создано 350 рабочих мест. Производство упаковочной пленки - 1,5 млрд инвестиций и 150 рабочих мест. Также планируется открытие ресторанов быстрого питания, расширение горнолыжного курорта "Алемасова", строительство новых гостиниц и хостелов.

Теги: Тобольск , Вадим Шумков , Владимир Якушев , туризм , инвестиции

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