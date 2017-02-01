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Известный французский хирург провел мастер-классы для тюменских коллег

17:03 01 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Тюменского ГМУ

Четыре сложных операции на грудной клетке в рамках мастер-классов по хирургии для тюменских врачей провел торакальный хирург с мировым именем, профессор Страсбургского университета Жильбер Массар в Областной клинической больнице  №1.

Визит члена Французской и Европейской ассоциации торакальных хирургов, члена РАМН в Тюмень состоялся по договору о сотрудничестве Тюменского государственного медицинского университета и медицинского факультета Университета Страсбурга.

С российскими коллегами французский профессор, свободно владеющий четырьмя языками, общался по-русски. Для преподавателей, интернов, ординаторов, студентов и руководителей Тюменского ГМУ Жильбер Массар прочитал лекцию по актуальным вопросам трансплантологии. 

Фото Тюменского ГМУ

Он также встретился со студентами четвертого курса лечебного факультета, кандидатами на обучение на медицинском факультете Страсбургского университета по программе студенческого обмена

"У меня очень хорошее впечатление от общения со студентами. Кроме интенсивного освоения программы, они изучают французский язык, имеют большую мотивацию и станут лучшими врачами. Некоторые мыслят наперед и спрашивают, есть ли возможность стажировки во время интернатуры. Руководство наших университетов и французское посольство будет над этим думать", - отметил профессор Массар. 

Обучение в Университете Страсбурга по программе студенческого обмена ежегодно проходят от двух до четырех учащихся Тюменского ГМУ. Программа длительностью в один год включает семинары, лекции и практическую подготовку. 

"Студенты изучают кардиологию, торакальную хирургию, психиатрию, инфекционные болезни. Они выбирают дисциплины, учатся, сдают зачеты и экзамены. А мы здесь делаем перезачет. У нас много договоров о международном сотрудничестве, но по краткосрочным программам. А в Страсбургском университете, у которого очень высокий уровень, студенты обучаются в течение всего учебного года. Нам очень повезло с партнером", - считает проректор по перспективному развитию и непрерывному образованию Тюменского ГМУ Ольга Фролова. 

Фото Тюменского ГМУ

Программа студенческого обмена между университетами действует шестой год. Первые выпускники, прошедшие практику во Франции, успешно работают в тюменских и зарубежных клиниках.

Студенты, которые претендуют на участие в программе этого года, уверены в необходимости международного медицинского образования, при этом отмечают, как непросто попасть в число избранных. 

"Играет роль балл за учебу, знание французского языка, резюме и мотивационное письмо, которое мы должны представить в посольство Франции и где нужно пояснить, какое будущее мы себе представляем, что нам даст эта стажировка", - рассказали студенты 4 курса лечебного факультета Даниил Семохин и Дмитрий Аввакумов.

По предварительным данным, участвовать в программе студенческого обмена намерены восемь студентов Тюменского ГМУ. Кто из них попадет на обучение в Университет Страсбурга ближайшей осенью, станет известно в конце учебного года.    

Александра Батт

Теги: Франция , образование , Тюменский медицинский университет

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