В Тюмени научились находить виновных в засорах на сетях водоотведения

Фото "Тюмень Водоканала"

Своеобразным ноу-хау специалистов ООО "Тюмень Водоканал" стали канализационные ловушки, которые позволяют выяснить, что конкретно становится причиной частых засоров на сетях.

Об этом сообщил генеральный директор ООО "Тюмень Водоканал" Мугаммир Галиуллин на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

"В некоторых случаях это позволяет нам найти виновников перебоев в работе системы водоотведения, - отметил он. - Так было по Московскому тракту, где засоры стали систематическим явлением. В итоге удалось выяснить, что самотечные коллекторы забивает остатками тряпок и волосами. Поэтапно обследуя сеть, специалисты предприятия выявили парикмахерскую и ателье, пренебрегающие правилами пользования системой водоотведения. После того, как нарушители установили мусорные баки, часть проблем по засорам канализации в районе удалось снять".

По словам Мугаммира Галиуллина, обслуживание систем жизнеобеспечения города - это особая ответственность, поскольку от его качества напрямую зависят комфортные условия проживания большинства тюменцев.

"Нам важно обеспечить бесперебойную работу системы водоотведения в любой период года, поэтому ежегодно мы проводим профилактические работы по промывке самотечных коллекторов, это существенно снижает риски возникновения засоров на сетях, - подчеркнул он.

В 2016 году специалисты "Росводоканал Тюмень" (компания "Тюмень Водоканал") промыли более 150 километров сетей водоотведения. Таких показателей удалось достичь за счет обновления парка специализированной техники. Подобные плановые промывки не только позволяют снижать риски возникновения засоров на сетях водоотведения, но и продлевают срок их службы.

Почти 67 миллионов кубических метров канализационных стоков было перекачано через систему городской канализации в 2016 году и прошло очистку на единственных в городе очистных сооружениях канализации.

Благодаря такой профилактической работе специалистам предприятия удалось снизить количество засоров с 6 тыс. 935 в 2014 году до 5 тыс. 926 по итогам 2016 года. При этом, как показывает практика, большинство засоров на сетях водоотведения связана с нарушением правил пользования системой канализации самими же потребителями. Коммунальщикам приходится очищать коллектора от бытового и строительного мусора, средств личной гигиены, тряпок и еще много того, чему место в мусорном ведре, но никак не в канализации, которая изначально создана для транспортировки только жидких бытовых отходов.

"Через управляющие компании мы пытаемся донести до потребителей элементарные правила пользования системой городской канализации. Проводим регулярные встречи, устанавливаем ловушки на особо проблемных домах, чтобы наглядно показать проблему с мусором в канализации, - отметил Мугаммир Галиуллин. - У потребителя необходимо выработать ответственную позицию к правилам пользования системой водоотведения, ведь от этого напрямую зависит бесперебойность этой важной сферы жизнеобеспечения города, в котором мы все с вами живем".

Засоры на сетях в результате нарушения правил пользования системой водоотведения не единственная проблема специалистов водоканала. Попадающий в стоки мусор иногда становится причиной аварийных остановок канализационных насосных станций, обеспечивающих перекачку стоков. Чтобы максимально защитить насосное оборудование этих станций, в 2016 году специалисты предприятия на трех из них установили дробилки для мусора.

"Такое оборудование позволяет свести к минимуму риск выхода из строя насосного оборудования и повысить бесперебойность его работы, мусор, приходящий со стоками, проходит через специальные фрезы и измельчается до безопасных для насосного оборудования частиц, сейчас мы следим за работой этого оборудования и проводим его оценку в реальных условиях", - рассказал Мугаммир Галиуллин.

Контроль работы основных канализационных насосных станций происходит прямо из центральной диспетчерской службы водоканала. Это стало возможным после проведения работ по автоматизации этих станций. Специальные датчики отслеживают основные параметры работы оборудования и предупреждают диспетчера об их изменениях. Такие меры позволяют минимизировать риски внеплановой остановки канализационных насосных станций, их затопления или выхода из строя насосных агрегатов.

Борис Олейник