На тюменских сетях водоснабжения в 2016 году сократилось количество аварий

Фото ИА "Тюменская линия"

Повышение надежности системы городского водоснабжения – одна из самых приоритетных задач коллектива ООО "Тюмень Водоканал". Программа по снижению аварийности на сетях водоснабжения - ключевое направление работы тюменского водоканала.

Об этом заявил генеральный директор компании Мугаммир Галиуллин на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

"С одной стороны от этого зависит бесперебойность обеспечения наших потребителей услугами холодного водоснабжения, а значит и удовлетворенность работой нашего предприятия, с другой – любая утечка и связанные с ней затраты – это прямые убытки водоканала, - пояснил он. - Естественно, что программа по замене аварийных участков водопроводной сети – это не дело одного дня и требует существенных затрат. И в этом вопросе крайне важно правильно расставить приоритеты, важно в первую очередь заменить наиболее аварийные участки, которые в большей степени оказывают влияние на бесперебойность водоснабжения потребителей".

Подводя итоги 2016 года, руководитель тюменского водоканала отметил, что благодаря замене наиболее аварийных участков водопроводной сети в 2015 году (заменено 8,835 км) и в 2016 году (заменено 17,605 км) в целом по году количество аварий на сетях водоснабжения сократилось на 5,1%, а раскопок - на 13%. Что касается января 2017 года, то по количеству утечек он оказался практически на уровне января 2016 года.

Для решения этого вопроса на тюменском водоканале разработана специализированная интерактивная карта городских водопроводных сетей. Все повреждения строго фиксируются на ней с привязкой к конкретному участку сети. На основании этих данных и формируется программа по ремонту и замене аварийных сетей.

По итогам 2016 года специалисты тюменского водоканала провели капитальный ремонт и заменили 457 единиц запорной арматуры, еще по 93 единицам выполнили текущий ремонт.

"На обслуживании тюменского водоканала находится более тысячи километров водопроводных сетей. Во время летней ремонтной кампании мы проводим обследование и ревизию запорно-регулирующей арматуры, ремонт и замену наиболее аварийных участков сети, при этом полностью исключить возникновение повреждений на такой большой протяженности даже теоретически невозможно. Потери на сетях есть во всех городах мира - это реальность. Основная задача любой ремонтной кампании – свести к минимуму риски возникновения нештатных ситуаций и, как следствие, отключения потребителей, обеспечить стабильную работу городской водопроводной сети с наименьшими перерывами в обеспечении потребителей услугами холодного водоснабжения. Любые работы по ремонту или замене должны быть экономически обоснованы, поскольку напрямую влияют на тариф для потребителей, поэтому каждый план ремонта и замены перед утверждением анализируется в части его целесообразности", - пояснил Мугаммир Галиуллин.

По его мнению, несмотря на то, что январь 2017 года для тюменских коммунальщиков оказался напряженной порой, специалисты предприятия намерены и по итогам 2017 года снизить количество повреждений на сетях водоснабжения.

Снижение повреждений на сетях водоснабжения не связано только с заменой аварийных участков водопроводных сетей, это в том числе и организационно-технические мероприятия по установке регуляторов давления, для устранения избыточного давления в некоторых районах города и управления режимами подачи воды в автоматизированном режиме, профилактические работы на водопроводных сетях, восстановление закольцовок, поэтому это целый ряд мер, которые предприятие реализует, чтобы минимизировать риски возникновения нештатных ситуаций, связанных с ограничением предоставления услуг холодного водоснабжения нашим потребителям.

Борис Олейник