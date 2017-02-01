Жители областного центра задолжали "Тюмень-Водоканалу" почти полмиллиарда рублей

Долг тюменцев за услуги холодного водоснабжения и водоотведения составляет почти полмиллиарда рублей. Об этом факте сообщил генеральный директор ООО "Тюмень Водоканал" Мугаммир Галиуллин, на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

"При этом половина этих средств - долги управляющих компаний и ТСЖ, другая половина приходится на жителей, рассчитывающихся напрямую с водоканалом", – пояснил он.

Руководитель предприятия напомнил, что от своевременной оплаты услуг холодного водоснабжения и водоотведения напрямую зависит в первую очередь бесперебойность предоставления этих услуг. Ведь это те средства, которые направляются на капитальный и текущий ремонт сетей и сооружений, приобретение необходимых материалов и оборудования, всего того, что необходимо для качественного оказания услуг.

Тюменский водоканал вынужден ежемесячно подавать более четырех тысяч пакетов документов на должников для вынесения судебных приказов, в противном случае рост задолженности за уже предоставленные услуги холодного водоснабжения и водоотведения может отразиться на работе предприятия, что категорически недопустимо.

В 2016 году на уровне федерального законодательства была упрощена процедура взыскания коммунальных долгов. После внесенных изменений в законодательство коммунальщики получили возможность взыскивать долги не через исковые заявления, а через судебные приказы, что облегчило работу с должниками, как для коммунальщиков, так и для судебных органов.

Необходимый пакет документов, направляемый для выдачи судебного приказа, теперь формирует специальная программа, которая в автоматическом режиме осуществляет выборку тех потребителей, кто имеет долг более трех месяцев.

Благодаря этой программе в 2016 году специалисты тюменского водоканала получили 33 тыс. 704 судебных приказа на должников, на общую сумму более 111 млрд рублей. По итогам 2016 года по ним удалось взыскать 87, 807 млрд рублей.

"Полученные судебные приказы мы передаем в банки, они в свою очередь проверяют наличие счетов у должника. И если они есть, то средства списываются в рамках исполнения судебного приказа, если средств не хватает, то счета блокируются до поступления на них необходимых средств, но как показывает практика, у большей части должников есть средства на счетах, поэтому непонятно, что мешает им своевременно производить оплату потребленных ресурсов", - пояснил Мугаммир Галиуллин. При этом стоит отметить, что должник будет обязан оплатить еще судебные расходы.

Для того, чтобы дисциплинировать потребителей, в части оплаты потребленных ресурсов, тюменскому водоканалу приходится применять все разрешенные законом методы: от направления претензий и долговых квитанций, до ограничения канализации и передачи данных на должников в Бюро кредитных историй.

"У нас нет цели кого-то наказать, мы используем все разрешенные законом меры, для того, чтобы обеспечить стабильное поступление средств за оказанные услуги холодного водоснабжения и водоотведения для нормальной работы и развития этих важных систем жизнеобеспечения города, в котором мы все живем", - подытожил генеральный директор тюменского водоканала.

Борис Олейник