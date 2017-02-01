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Игорь Холманских: в сфере капремонта необходимы системные решения

17:36 01 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы аппарата полномочного представителя президента в УФО

Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере капитального ремонта многоквартирников и реализация задач, поставленных президентом в послании  Федеральному Собранию, стали главными темами на встрече полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Игоря Холманских с членами Совета Федерации и депутатами Госдумы в Москве 23 января.

Как подчеркнул Игорь Холманских, вопрос капремонта превратился в социальную и даже политическую проблему. Положение требует эффективного управления фондами капитального ремонта, и необходимость системных решений в этой сфере назрела давно. Все они коснутся как нормативно-правовой базы, так и практики капремонтов.

"На это ориентируется президент России, который утвердил поручения", - сказал Игорь Холманских.

Большинство народных избранников систему капремонта поддерживают, но согласны с тем, что ее нужно поэтапно совершенствовать. В числе самых острых проблем они отметили качество и своевременность проведения ремонтных работ и эффективность использования средств из регионального фонда капремонта.

Одним из главных предложений на встрече стало строгое определение единых принципов и методологии расчетов размера взносов на капитальный ремонт с учетом специфики каждого региона. В некоторых субъектах России искусственно занижают взносы, что стало причиной  дефицита фондов капремонта и в конечном счете делает невозможным качественное проведение ремонтных работ в полном объеме.

Участники встречи обсудили возможности использования специальных счетов как альтернативной формы накопления средств на капремонт, их кредитной поддержки, допуск управляющих компаний к контролю за качеством капремонта на всех его этапах. Также речь шла о необходимости информирования граждан о проведении капитального ремонта, в том числе через общественные советы.

Затронули участники встречи и проблемы формирования законодательных механизмов поддержки монопрофильных городов и территорий опережающего социально-экономического развития. Тема особенно актуальна для Уральского федерального округа. Парламентарии отметили необходимость активизации деятельности монопрофильных муниципалитетов округа по подаче заявок на создание территорий опережающего социально-экономического развития в моногородах.

Также участники встречи выразили готовность содействовать работе экспертного совета по развитию монопрофильных муниципальных образований профильного комитета думы, который занимается вопросами законодательного обеспечения территорий опережающего развития и создания условий для экономического развития моногородов.

В целом встреча в очередной раз показала готовность большинства законодателей к взаимодействию с федеральными и региональными органами исполнительной власти в рамках решения значимых для общества социально-экономических вопросов и реализации установок послания президента РФ, сообщает пресс-служба аппарата полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе.

Теги: послание , Игорь Холманских , депутаты , Госдума , УФО , капремонт

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