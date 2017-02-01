up

1.02.2017 среда

EUR 64.285

USD 60.0851

В Тюмени -14..-16 С 3 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Вадим Шумков: Тюменская область проделала большую работу по созданию условий для развития бизнеса

18:30 01 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
фото пресс-службы управления Росреестра по Тюменской области

Система Национального рейтинга состояния инвестиционного климата является важнейшим показателем состояния инвестклимата в каждом субъекте страны. За последние годы Тюменская область проделала большую работу по созданию условий для развития бизнеса, его поддержки и привлечения инвестиций.

Об этом на встрече руководителей органов власти с предпринимателями области в формате Совета по улучшению инвестиционного климата сообщил заместитель губернатора Тюменской области Вадим Шумков

Он рассказал, что правительство области получает положительные отклики от предпринимателей и инвесторов о динамичном потеплении инвестклимата. "Это поступательное движение вперед не прекращается, совершенствуются процедуры для создания бизнеса, подключения к сетям и процесс взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти", - сказал он.

Руководитель управления Росреестра по Тюменской области Владимир Кораблёв в ходе выступления отметил, что конструктивное взаимодействие с региональными органами власти, муниципалитетами, предпринимательским сообществом по вопросам государственной регистрации прав и кадастровому учету, способствует развитию благоприятного инвестиционного климата.

Сегодня заявители предоставляют для регистрации прав и кадастрового учета только документы так называемого "личного хранения". А всю необходимую информацию органы власти получают по каналам межведомственного взаимодействия, что позволяет им обмениваться достоверными сведениями, в короткие сроки, и главное, без участия заявителей. В 2016 году доля межведомственных запросов, направленных управлением в электронном виде, составила 99,8%.

Оформляя права на имущество, заявители проходят две процедуры – подачи документов на государственную регистрацию прав и получения после проведения регистрации. Если документы поданы в электронном виде – количество процедур сокращается до одной – направить документы.

Взаимодействие аппарата губернатора Тюменской области и управления обеспечило высокую динамику доли услуг, представляемых через МФЦ. Например, доля заявлений о государственной регистрации права, поданных юридическим лицам через МФЦ в 2016 году составила 80,4%.

 На территории Тюменской области средний фактический срок регистрации в 2015 году составлял семь дней, в 2016 году он сократился до шести дней, по документам в электронном виде - до пяти. В 2016 году в электронном виде в управление было подано почти 13 тыс. заявлений.

Сокращение сроков в Тюменской области происходит на фоне стабильного роста обращений за услугами Росреестра. В 2016 году общее количество поступивших в Управление заявлений составило более 868 тысяч, что на 19,4% больше, чем за аналогичный период 2015 года.

Совместно со Сбербанком реализуется проект по направлению документов на регистрацию в электронном виде, а также проект по электронной регистрации договоров долевого участия, погашения ипотеки.

В помощь заявителям – физическим и юридическим лицам - в. Тюмени организован специализированный кабинет консультирования заявителей, обеспечено консультирование и во всех территориальных отделах, которое производится при личном обращении и по многоканальному телефону. В течение 2016 года предоставлено более 52 тысяч консультаций. Проводится широкое информирование граждан и бизнес-сообщества. В 2016 году управлением инициировано размещение в СМИ и на интернет-сайтах 4 тыс. 578 материалов. С предпринимателями 10 муниципальных образований области проведено 14 рабочих встреч, обучающих семинаров, в которых приняло участие 552 человека, сообщает пресс-служба управления Росреестра по Тюменской области.

Проводимый комплекс мероприятий направлен на повышение качества подготовки подаваемых на регистрацию документов, что, в свою очередь, способствует сокращению сроков оказания услуг, количества отказов и приостановок.

Во встрече с предпринимателями региона участвовали заместитель губернатора Тюменской области Вадим Шумков, руководитель управления Росреестра по Тюменской области Владимир Кораблёв, директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Леонид Остроумов, директор филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Тюменской области Олег Шипитько, представители УФНС России по Тюменской области, Департамента агропромышленного комплекса Тюменской области, в режиме видеосвязи принимали участие представители администраций и предприниматели муниципалитетов области.

Теги: Владимир Кораблев , бизнес , рейтинг , Росреестр , МФЦ , инвестиции , Вадим Шумков

Последние новости

18:30 Вадим Шумков: Тюменская область проделала большую работу по созданию условий для развития бизнеса
18:21 Абоненты Tele2 отметили повышение качества мобильной связи
18:09 Тюменской области частично компенсируют затраты на капремонт многоэтажек
17:58 2 февраля - события дня
17:47 Жители областного центра задолжали "Тюмень-Водоканалу" почти полмиллиарда рублей
17:36 Игорь Холманских: в сфере капремонта необходимы системные решения Фото
17:25 Житель Ямала убил мужчину, желая произвести впечатление на женщину
17:14 На тюменских сетях водоснабжения в 2016 году сократилось количество аварий
17:03 Известный французский хирург провел мастер-классы для тюменских коллег Фото
16:52 Более двух миллионов москвичей поселятся в Тюменской области
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: Тобольск не использует выгоду от транзитного транспортного потока

В Тобольске завершают реконструкцию здания духовного училища

К столетию пребывания семьи Романовых в Тобольске откроется обновленный Дом генерал-губернатора

Политика

Игорь Холманских: в сфере капремонта необходимы системные решения

Депутаты облдумы отказались сокращать период досрочного голосования

За ледокольную проводку по Северному морскому пути военные корабли будут платить по тарифу

Экономика

Тюменской области частично компенсируют затраты на капремонт многоэтажек

Благоприятный климат для бизнеса обойдется федеральному бюджету в семь миллиардов рублей

ВТБ24 в Тюменской области развивался в 2016 году быстрее общего рынка

Общество

Вадим Шумков: Тюменская область проделала большую работу по созданию условий для развития бизнеса

Абоненты Tele2 отметили повышение качества мобильной связи

2 февраля - события дня

Спорт

Девятиклассники могут продолжить обучение в профильных спортклассах

За Кубок "Прибоя" поспорят танцоры из разных городов

"Лыжня России" порадует тюменцев ноу-хау

Происшествия

Житель Ямала убил мужчину, желая произвести впечатление на женщину

В сургутском кафе застрелили мужчину

В Тюменской области от имени МЧС орудуют мошенники       
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+