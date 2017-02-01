Вадим Шумков: Тюменская область проделала большую работу по созданию условий для развития бизнеса

фото пресс-службы управления Росреестра по Тюменской области

Система Национального рейтинга состояния инвестиционного климата является важнейшим показателем состояния инвестклимата в каждом субъекте страны. За последние годы Тюменская область проделала большую работу по созданию условий для развития бизнеса, его поддержки и привлечения инвестиций.

Об этом на встрече руководителей органов власти с предпринимателями области в формате Совета по улучшению инвестиционного климата сообщил заместитель губернатора Тюменской области Вадим Шумков.

Он рассказал, что правительство области получает положительные отклики от предпринимателей и инвесторов о динамичном потеплении инвестклимата. "Это поступательное движение вперед не прекращается, совершенствуются процедуры для создания бизнеса, подключения к сетям и процесс взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти", - сказал он.

Руководитель управления Росреестра по Тюменской области Владимир Кораблёв в ходе выступления отметил, что конструктивное взаимодействие с региональными органами власти, муниципалитетами, предпринимательским сообществом по вопросам государственной регистрации прав и кадастровому учету, способствует развитию благоприятного инвестиционного климата.

Сегодня заявители предоставляют для регистрации прав и кадастрового учета только документы так называемого "личного хранения". А всю необходимую информацию органы власти получают по каналам межведомственного взаимодействия, что позволяет им обмениваться достоверными сведениями, в короткие сроки, и главное, без участия заявителей. В 2016 году доля межведомственных запросов, направленных управлением в электронном виде, составила 99,8%.

Оформляя права на имущество, заявители проходят две процедуры – подачи документов на государственную регистрацию прав и получения после проведения регистрации. Если документы поданы в электронном виде – количество процедур сокращается до одной – направить документы.

Взаимодействие аппарата губернатора Тюменской области и управления обеспечило высокую динамику доли услуг, представляемых через МФЦ. Например, доля заявлений о государственной регистрации права, поданных юридическим лицам через МФЦ в 2016 году составила 80,4%.

На территории Тюменской области средний фактический срок регистрации в 2015 году составлял семь дней, в 2016 году он сократился до шести дней, по документам в электронном виде - до пяти. В 2016 году в электронном виде в управление было подано почти 13 тыс. заявлений.

Сокращение сроков в Тюменской области происходит на фоне стабильного роста обращений за услугами Росреестра. В 2016 году общее количество поступивших в Управление заявлений составило более 868 тысяч, что на 19,4% больше, чем за аналогичный период 2015 года.

Совместно со Сбербанком реализуется проект по направлению документов на регистрацию в электронном виде, а также проект по электронной регистрации договоров долевого участия, погашения ипотеки.

В помощь заявителям – физическим и юридическим лицам - в. Тюмени организован специализированный кабинет консультирования заявителей, обеспечено консультирование и во всех территориальных отделах, которое производится при личном обращении и по многоканальному телефону. В течение 2016 года предоставлено более 52 тысяч консультаций. Проводится широкое информирование граждан и бизнес-сообщества. В 2016 году управлением инициировано размещение в СМИ и на интернет-сайтах 4 тыс. 578 материалов. С предпринимателями 10 муниципальных образований области проведено 14 рабочих встреч, обучающих семинаров, в которых приняло участие 552 человека, сообщает пресс-служба управления Росреестра по Тюменской области.

Проводимый комплекс мероприятий направлен на повышение качества подготовки подаваемых на регистрацию документов, что, в свою очередь, способствует сокращению сроков оказания услуг, количества отказов и приостановок.

Во встрече с предпринимателями региона участвовали заместитель губернатора Тюменской области Вадим Шумков, руководитель управления Росреестра по Тюменской области Владимир Кораблёв, директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Леонид Остроумов, директор филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Тюменской области Олег Шипитько, представители УФНС России по Тюменской области, Департамента агропромышленного комплекса Тюменской области, в режиме видеосвязи принимали участие представители администраций и предприниматели муниципалитетов области.