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Около трехсот вопросов решили горожане в январе с помощью "Тюмень – наш дом"

10:19 04 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
www.tyumen-city.ru

267 сообщений поступило на портал "Тюмень – наш дом" от горожан в январе. 72 % из них уже рассмотрены и решены положительно. Только за последний месяц участников портала стало больше на 220 человек.

Как сообщает пресс-служба администрации Тюмени, еслии анализировать сообщения, то в основном жители обращали внимание на то, что плохо убирается снег во дворах. Больше всего сообщений поступило в адрес управы Восточного административного округа.

Обратная связь с жителями Тюмени – одно из главных направлений работы органов власти. Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта максимально оперативно решает проблемы зимнего содержания улично-дорожной сети в рамках представленных на портале тематических рубрик. Часть вопросов снимается с контроля в течение суток: работы по предотвращению зимней скользкости выполнены на тротуарах вдоль автомобильных дорог по ул. Казанской, Ямской, Луначарского, Московскому тракту.

За январь пользователи направили на портал десять благодарностей за эффективную работу. Самая эмоциональная благодарность поступила в адрес управы Центрального административного округа за решение проблемы уборки и вывоза снега с придомовой территории дома № 73 по ул. Дружбы: "Спасибо. Не ожидал такого результата. Два года снег не вывозили с этой стороны дома. Выходишь на улицу и ощущение, что наступила весна".

Теги: портал Тюмень - наш дом , вывоз снега , благоустройство дворов

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