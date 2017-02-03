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Центры госуслуг начали выдавать справки об отсутствии наркозависимости

16:09 02 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ГАУ ТО "МФЦ"

Первые обращения за выдачей справки по поводу наркозависимости начали поступать в центры государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Услуга в центре новая. Нужна справка чаще всего для предъявления при устройстве на работу на госслужбу или на социальную работу.

Справка готовится 30 календарных дней. При предоставлении услуги важную роль играет гражданство заявителя. Для граждан РФ обязательным является только документ, удостоверяющий личность. А вот если человек не является гражданином РФ, то к документу, удостоверяющему личность, нужно добавить разрешение на временное проживание, вид на жительство или справку о предоставлении убежища на территории РФ. 

Напомним, что для экономии времени для получения услуги в центры можно предварительно записаться. Определиться со временем и датой необходимо через портал МФЦ.

Центры госуслуг в городах Тюмени, Ишиме, Заводоуковске, Ялуторовске и Тобольске работают с понедельника по субботу с 8 до 20 часов. В районных центрах график приема граждан иной: со вторника по пятницу с 8 до 20 часов, в субботу  с 8 до 16 часов. Дополнительную информацию, полный перечень услуг, список необходимых документов для подачи заявлений, а также информацию о статусе дела можно узнать по телефонам: 8-800-25-000-72 (звонок бесплатный), 8 (3452) 50-05-91, сообщает пресс-служба МФЦ.

Теги: госуслуги , МФЦ

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