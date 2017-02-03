Школьников просят не переходить на темную сторону Интернета

wildkids.biz

Интересные встречи пройдут в библиотеках Тюмени 3 февраля, а в театре покажут комедию.

Исторический час "Не ради славы и наград мы отстояли Сталинград" начнется в 11 часов в детской библиотеке №5 (ул. Карла Маркса, 108).

На библиотечном уроке "Школа информационного комфорта" в библиотеке №2 им. А. А. Гришина (ул. Мира, 31/2) детей познакомят с вредными последствиями компьютерных игр, с таким явлением как интернет-зависимость. Начало в 11 часов.

В 13 часов в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15, к. 1) начнется разговор о правомерном использовании заимствованных слов, сленге и других позитивных и негативных явлениях в современном русском языке.

В рамках Недели безопасного Рунета на информационном часе "Темная сторона Интернета" в Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) школьники узнают о том, что не всегда можно доверять информации в Интернете, нужно посещать проверенные детские сайты, не выкладывать о себе всю информацию в Сети. Начало в 13 часов.

Урок безопасности "Интернет. Территория безопасности" начнется в 13 часов в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3).

Программа "Три ступени, ведущие вниз" начнется в 14 часов в Центре русской культуры (ул. Камчатская, 138а). Участники узнают о пагубном влиянии вредных привычек на организм.

Для читателей старшего возраста в 15 часов в библиотеке №4 (ул. Ватутина, 14/1) начнется час "Про память и не только…".

В 19 часов на сцене Молодежного театра "Ангажемент" им. В. С. Загоруйко (ул. Олимпийская, 8а) начнется авантюрная комедия "Шесть блюд из одной курицы", сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

Соб. инф.